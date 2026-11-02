Ébredeznek az eddig elvakult tiszások: újabb liberális író esett neki Tarr Zoltánnak
A HVG újságírója után most Simon Márton költő kritizálta a kormány kultúrpolitikáját, külön kiemelve Tarr Zoltán szakminiszter eddigi ténykedését.
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