Különösen beszédes, hogy Kovács ezt a félelmet éppen azzal a politikai fordulattal kapcsolatban fogalmazta meg, amelytől korábban sokan a közélet megtisztulását, a kulturális élet felszabadítását és a korábbi beidegződések felszámolását várták. Mint írta, április 12. után soha többé nem akarta leírni, hogy attól tart: a véleménye miatt eleshet állami lehetőségektől.
Újabb csalódott Tisza-támogató: a HVG újságírójának nem tetszik, ami a kultúrával történik
Keserű csalódásként éli meg a Tisza-kormány kulturális politikáját Kovács Bálint, a HVG újságírója, aki egy hosszú Facebook-bejegyzésben bírálta az új kabinetet. A kifogások között szerepel a Magyar Művészeti Akadémia költségvetésének növelése, a szépirodalmi pályázatok szűkös kerete és a pályázati díj emelése is. A legbeszédesebb azonban az írás utolsó része: a kormányváltás után néhány hónappal már attól tart, hogy a kormányzattal szembeni nyilvános kritikája miatt eleshet az állami támogatásoktól.
Borítókép: A Tisza-Frakció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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