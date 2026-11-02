Újabb csalódott Tisza-támogató: a HVG újságírójának nem tetszik, ami a kultúrával történik

Különösen beszédes, hogy Kovács ezt a félelmet éppen azzal a politikai fordulattal kapcsolatban fogalmazta meg, amelytől korábban sokan a közélet megtisztulását, a kulturális élet felszabadítását és a korábbi beidegződések felszámolását várták. Mint írta, április 12. után soha többé nem akarta leírni, hogy attól tart: a véleménye miatt eleshet állami lehetőségektől.