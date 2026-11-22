Kert Attila érkezése az M4 Sport végét jelentheti
Szombaton este megválasztották a közmédia új vezetőjét. A kinevezésével a sportcsatorna, vagyis az M4 Sport jövője is veszélybe kerülhet, legalábbis a Kert Attila kampányában elhangzottak alapján.
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