Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje korábban hangsúlyozta, hogy a lefoglalt milliárdok nem védencéhez tartoznak. Az NVVH elnökének nyilatkozata után pedig egy alapvető kérdést is megfogalmazott lapunknak:

Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?

Tizenkilencmilliárdos számlagyár állhat a háttérben?

A Tényi István bejelentésében is említett Fuzik-féle számlagyár ügye évekkel korábbra nyúlik vissza. Fuzik Zsolt a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, valamint a zuglói parkolásüzemeltetésben érdekelt SIS Parking Kft. projektmenedzsere volt.

A férfit 2021 nyarán fogták el a NAV nyomozói bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával.

A gyanú szerint Fuzik és társai olyan számlagyárat működtettek, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat.

A nyomozás során korrupciós szálak is felmerültek. Fuzik később egyezséget kötött az ügyészséggel, és részletes vallomást tett olyan ügyletekről, amelyekben állítása szerint ismert politikusoknak fizetett kenőpénzt.

A vallomása nyomán több szocialista politikus ellen is vádat emeltek, köztük Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt MSZP-s politikus és Baja Ferenc volt miniszter ellen.

A számlagyárügyből kinőtt korrupciós botránynak egy további érdekes szereplője is volt. A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy Fuzik vallomásában egy láthatatlan embernek becézett, Z. Zsolt nevű, a parkfenntartási üzletágban érdekelt vállalkozót is megemlített. Z. Zsolttal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az ő vallomásainak köszönhetően gyanúsítottak meg több baloldali és fideszes politikust is az úgynevezett parkfenntartási botrányban, amellyel a Magyar Nemzet is részletesen foglalkozott.