Egy tárgy robbant fel, de senki sem sérült meg, és kár sem keletkezett – mondta Tusk egy sajtótájékoztatón. A behatolás akkor történt, amikor Oroszország – ahogy arról lapunk is beszámolt – nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, legalább öt ember halálát okozva és három fő hidat megrongálva Kijevben.

„Ez nem tűnik balesetnek” – mondta Tusk, hozzátéve, hogy gondosan megválogatja a szavait, mert az ügy komoly.

Csütörtökön a Fox Newsnak nyilatkozva Trump azt mondta, hogy „Putyin véletlenül drónokat és néhány kis rakétát landoltatott Lengyelországban”, utalva a korábbi incidensekre.

„Enyhén szólva sem értek mindig egyet az amerikai fél értékelésével és értelmezésével ezekről az incidensekről” – mondta Tusk a sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az amerikai tisztviselők hozzáférhetnek a pénteki behatolás roncsaihoz. „Azt hiszem, ebben a konkrét esetben senki sem fogja többé úgy tenni, mintha ez csak egy ártatlan baleset lett volna” – fogalmazott a lengyel miniszterelnök.

A lett miniszterelnök az összes oroszt kitiltaná az EU-ból

Andris Kulbergs lett miniszterelnök eközben felszólította az Európai Uniót, hogy zárja le határait az összes orosz állampolgár előtt, figyelmeztetve, hogy az EU nem tudja átvilágítani a több százezer orosz turistát, akiket továbbra is beenged.

Jelenleg túl veszélyes ennyi embert beengedni az EU-ba. Nem engedhetünk Oroszországnak, nem mutathatunk gyengeséget. Senki sem tud ennyi embert átvilágítani

– mondta Kulbergs a Welt német lapnak nyilatkozva.

Azt is kizárta, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünet után visszatérjenek a normális kapcsolatok Moszkvával. „Vannak, akik úgy vélik, hogy egy tűzszünet után visszatérhetnek a normális kapcsolatok Oroszországgal. Nem lehetséges. Ez egy új korszak” – mondta.

Lettország azon 11 ország között volt, amelyek júniusban aláírták azt a svéd vezetésű levelet, amelyben az oroszok vízumkérelmének korlátozására sürgették Brüsszelt. Magnus Brunner, a migrációs politikáért felelős biztos októberben azt mondta a Politicónak, hogy az Európai Bizottság jövőre benyújthat egy ilyen javaslatot.