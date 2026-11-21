A hotel árlistája szerint a félpanziós ellátás személyenként és naponta 12 ezer forintba kerül, a parkolás pedig autónként és éjszakánként ötezer forint. A rendezvény tényleges költségei egyelőre nem ismertek, így azt sem lehet megállapítani, mennyit fizetett a párt a szállásért, a vendéglátásért és a különböző szolgáltatásokért.

Vonattal érkezett, de a Skoda már várta

A siófoki frakcióülés kapcsán Magyar Péter utazása is figyelmet kapott.

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy vonattal utazott a Balaton-parti városba, az állomáson azonban már a jól ismert kék Skoda Superb várta.

Lapunk beszámolója szerint a Reakció arra is felhívta a figyelmet, hogy a frakcióülés helyszínéül szolgáló szálloda mindössze 750 méterre található a vasútállomástól. Vagyis a vonatos utazás után a miniszterelnök mégis autóval folytatta útját a hotelhez. A történetek közös pontja, hogy Magyar Péter politikai kommunikációjában rendszeresen visszatér a puritánság, a takarékosság és a korábbi kormányzati luxus bírálata, miközben saját kormányzati és pártpolitikai rendezvényeinek helyszínválasztása ugyancsak kérdéseket vet fel.