A ferencvárosi játékosok közül továbbra is a harmincéves dán jobbátlövő, Mette Tranborg az egyetlen, akinek nyári távozása már biztosnak tűnik, de hivatalosan még ő sem döntött a jövőjéről.
Távozik a Fraditól a Győr egykori segítője, vezetőedzőnek áll
A Ferencváros női kézilabdacsapata szombaton előbb másodedzője idény végi távozását, majd norvég beállója szerződéshosszabbítását jelentette be. Kristian Danielsen hazatér a dán Ikast kispadjára, Vilde Ingstad viszont 2028 nyaráig marad az FTC játékosa.
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