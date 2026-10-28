Edzője után sztárját is elveszítheti a Fradi, a dán sajtó az új klubját is tudni véli
Két idény után elhagyhatja a Ferencváros női kézilabdacsapatát Mette Tranborg. A 130-szoros dán válogatott jobbátlövő iránt hazájából érdeklődnek, a dán sajtó szerint pedig már előrehaladott tárgyalásokat folytat a Viborg HK-val. A Fradi játékosának szerződése a szezon végén lejár, és nemrég maga is elismerte, hogy egyelőre bizonytalan a jövője.
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