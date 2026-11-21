Frankfurt am Mainban, ahol október végén komoly zavargások, kődobálás, petárdadobálás és sokkoló fosztogatás volt, mindössze 1000 ember vett részt egy rendőrségi szóvivő szerint. Ezúttal a tüntetések nagyrészt békések voltak, csak néhány elszigetelt esetben fordult elő tűzijáték.
Olaszországban a CGIL szakszervezet által meghirdetett 24 órás sztrájk több mint száz helyszínen váltott ki tüntetéseket.
A tüntetők bírálták a változatlan béreket, a növekvő megélhetési költségeket, valamint azt, amit a szervezők a kormány kudarcának neveztek a közszolgáltatások javítása és a munkavállalói jogok védelme terén.