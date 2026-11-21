A sztrájk, amely egybeesett a Nemzetközi Diákmobilizációs Nappal, a köz- és a magánszektort egyaránt érintette, több városban megbénította a közösségi közlekedést, valamint az iskolák és egyes egészségügyi intézmények működését, írja a Euronews pánurópai hírügynökség. Horvátországban szintén diákok bojkottálták a tanórákat, és mintegy tucatnyi városban tüntettek, több beruházást követelve az oktatásba, a lakhatásba és a közszolgáltatásokba a katonai kiadások helyett.

Ausztriában több százan gyűltek össze a Bécsi Egyetem előtt egy fiatalok által szervezett tüntetésen, amely nagyobb oktatási forrásokat és kevesebb fegyverkezési kiadást követelt.

Youth protests in the Austrian capital escalated into riots. During the protests in Vienna, clashes broke out between students and the police. For example, in front of the University of Vienna, protesters attempted to forcibly enter the building. The police dispersed the demonstration and, according to their own reports, arrested several people. Police officers also had to use pepper spray. Later, clashes also occurred in several areas of the city between groups of protesters and the police. — Sprinter Report (@SprinterReport) November 20, 2026

A rendőrség rendzavarások miatt oszlatta fel a demonstrációt, paprikasprayt vetett be, és több embert őrizetbe vett, miután a tüntetők egy csoportja megpróbálta elfoglalni az egyetem egy épületét, és a rendőrökre támadtak.

Protests take a tense turn! - Police use pepper spray during Vienna demonstration against military spending and education cuts — Viory Video (@vioryvideo) November 20, 2026

Az Exxpress osztrák lap beszámolója szerint Maximilian Krauss, az FPÖ politikusa közösségi oldalán azt írta: „A baloldali szélsőségesek nemcsak Bécs teljes belvárosát bénítják meg, hanem a rendőrségünket is támadják. Zárják be őket!”