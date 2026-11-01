Elszabadult a pokol a francia és német utcákon: minden szétvertek a tüntető vandálok + videó

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Békés nappali demonstrációkkal indult, de több nagyvárosban éjszakai zavargásokba, üzletek megrongálásába és a rendőrséggel való összecsapásba torkollott a hétvégi európai ifjúsági tiltakozáshullám. Franciaországban már hetek óta tart a megélhetési és oktatási válság miatti feszültség, de hétvégén Németország nagyvárosait is elérték a tömeges megmozdulások.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 01. 8:46
Törtek-zúztak, fosztogattak az erőszakos tüntetők Németországban
Törtek-zúztak, fosztogattak az erőszakos tüntetők Németországban Fotó: BORIS ROESSLER Forrás: DPA

Nem Frankfurt volt az egyetlen helyszín, ahol erőszakba torkollott az éjszaka, hiszen Hamburgban a tüntetők elbarikádozták az utakat, építési kordonokat húztak fel, és barikádokat gyújtottak fel, miközben a rohamrendőrökkel csaptak össze, akik paprikaspray-vel oszlatták a tömeget. 

Francia rutin lett a zavargás

Franciaországban, így Párizsban és más vidéki nagyvárosokban az éjszakai órákban szintén folytatódtak a hetek óta visszatérő gyújtogatások, fosztogatások és a rendőrséggel való összecsapások. A vandálok Molotov-koktélokkal támadták a rendőröket a főváros egyik népszerű pontján.

A hatóságok és a kormányzati vezetők siettek éles határvonalat húzni a jogaikért és az oktatásért békésen kiálló diákok, valamint az éjszakai zavargásokat kihasználó fosztogatók és radikális szélsőségesek közé. Emmanuel Macron francia elnök korábbi nyilatkozatában szintén kiemelte, hogy soha nem szabad összekeverni a jogos társadalmi követelésekkel utcára vonuló polgárokat azokkal, akik kizárólag a rombolásban, a vandalizmusban és az üzletek kifosztásában érdekeltek.

Bár a balliberális fősodratú média és a politikai elit igyekszik szociális és oktatási jogokért való tüntetésként beállítani az eseményeket, a valóság teljesen más képet mutat.

Érdekes itt az Európai Parlamentben zajló vitákat követni, ahogy a baloldal egészen elképesztő módon megpróbálja ezt egy oktatási jogokért zajló tüntetésnek beállítani. Ez egyértelmű vandalizmus, egyértelműen az európai civilizációs kereteknek a semmibe vétele, és tulajdonképpen államrend elleni lázadás is

– fogalmazott lapunknak Orbán Balázs. A fideszes európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a képek önmagukért beszélnek, és a helyszínen mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy az őshonos lakosság nem lázad így. A rombolás mögött bevándorló hátterű csoportok állnak.

Orbán Balázs szerint a folyamat nemcsak az elmúlt évek, hanem az elmúlt évtizedek elhibázott bevándorláspolitikájának, valamint Emmanuel Macron tízéves liberális kormányzásának a következménye, amely látványosan meggyengítette a francia államot. A problémát ráadásul súlyosbítja az európai gazdaság hanyatlása is, erre jön rá még az, hogy az EU-ban nincs politikai akarat a migrációs problémák megoldására. Orbán Balázs szerint ha nem tesznek valamit az uniós vezetők, akkor hamarosan ennél is durvább jelenteket fogunk látni Európa utcáin.

 

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