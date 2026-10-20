Alice Weidel figyelmeztet a franciaországi zavargásokkal kapcsolatban

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szintén elutasította az erőszak súlyosságának bagatellizálására tett kísérleteket, ahogy arról a Junge Freiheit is beszámol.

Dobrindt kijelentette, hogy azok, akik utcákat változtatnak csatatérré, rendőröket támadnak meg és városházákat gyújtanak fel, nem a jobb oktatásért tüntetnek, hanem fegyveres harcot folytatnak a szabad társadalom és a nyugati értékek ellen.

A miniszter arra kérte a hatóságokat, hogy egyértelműen nevezzék meg az elkövetőket, és figyelmeztetett, hogy aki nem ismeri el, hogy a baloldali szélsőségesek és a migránsközösségek összefognak az utcákon a demokratikus rendszer ellen, az alapvetően félreérti a helyzetet.

Szélsőbaloldali pártok szolidaritást vállaltak a francia tüntetőkkel

Ezzel éles ellentétben a baloldali Die Linke párt nyíltan szolidaritását fejezte ki a franciaországi zavargásokban részt vevőkkel. Egy Instagram-bejegyzésben kijelentették, hogy azok oldalán állnak, „akik egy jobb jövőért küzdenek”.