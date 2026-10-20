A forradalom újra a francia barikádokra vezette a népet

A profi tiltakozók

A jelek azonban arra utalnak, hogy Franciaország egyes közösségei erre készültek. Alaposan kidolgozott terv alapján robbantak ki a tüntetések szinte egyszerre. A tüntetőknél előre legyártott plakátok, a megszólaló fiatalok tökéletesen tudatában voltak annak, miként kell súlyozni a mondanivalójukat.

Kicsit távolabbra tekintve Indiában egy nagyon hasonló tüntetés zajlott le, több tízezer emberrel, diákokkal, nagyon hasonló célokért, megmozdulások voltak Brazíliában, Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban is.

Nagy-Britanniá­ban és az Egyesült Államokban szintén utcára tódultak a fiatalok, megemlékezve az izraeli–palesztin háború legfrissebb fejezetének harmadik évfordulójáról. A nagy tömegek egy része egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy a közös nevező a vörös ideológia, amelyből levezetik a megoldásokat. Franciaországban egy fiatal sarlós-kalapácsos vörös lobogóval mászott fel egy köztéri emlékműre, és az se titok, hogy a szavazásra jogosult fiatalok többsége Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország nevű pártjával szimpatizál.

Jean-Luc Mélenchon a tüntetők között. Fotó: AUGUSTIN PASQUINI / Hans Lucas

A pártvezető a rendőrséget bírálja, mert azok felléptek a diákok ellen, rassziz­mussal vádolta meg az egyenruhásokat és védelmébe vette a fiatalokat.

A felvételek szerint Franciaországban van egy bizonyos réteg, amely bármilyen helyzetben örömmel tör-zúz, legyen az Marie Antoinette kivégzése vagy a szilveszter megünneplése autógyújtogatással, esetleg a közigazgatási reform vagy az iskolák légkondicionálása.

Ezek meglehetősen nagy része bevándorló-hátterű fiatal, minthogy az ő körükben igen nagy azok aránya, akik család nélkül nőnek fel és nem riadnak vissza a bűnözéstől sem. A baloldali elemzők, a sajtó és a politikusok előre felmentik őket azzal, hogy a profi verőembereket a diákokkal összemossák, a rendőröket vádolják rasszizmussal, és arra mutatnak rá, a kormánynak inkább az iskolák állapotával kellene foglalkoznia, semmint a muszlim diáklányoknak megtiltani a fejkendő viselését.