Soha nem látott erőszakkal nézünk szembe, ha nem lép időben az EU – Orbán Balázst kérdeztük az európai zavargásokról + videó

Ez a szemlélet tükröződik az Európai Unió által elfogadott új szabályozásban is. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy az uniós migrációs paktum nem a határok lezárásáról szól, hanem a migráció menedzseléséről.

A jogszabálycsomag egyébként azt rögzíti, hogy egy újabb hullám esetén hogyan osszák szét a bevándorlókat a tagállamok között, és kinek kell viselnie a terheket. Az Európai Unió által elfogadott Migrációs és Menekültügyi Paktum tehát egy olyan kötelező szolidaritási mechanizmust vezet be, amely alapján a tagállamoknak vagy be kell fogadniuk a kvóta szerint hozzájuk beosztott menedékkérőket, vagy jelentős pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük minden egyes elutasított személy után.

Orbán Balázs ennek kapcsán azt mondta, elengedhetetlen a jelenlegi intézményi vezetők leváltása, és élesen bírálta a Tisza-kormányt is, amely szerinte éppen hatalomban tartja azokat az európai vezetőket, mint például Ursula von der Leyent, akik az elmúlt évek elhibázott döntéseiért felelősek.

Magyar Péter tiszás miniszterelnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Volt egy magyar megoldás a migrációra

Az Orbán-kormányok által képviselt elv – miszerint a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, nem pedig a problémát Európába hozni – továbbra is a megoldás kulcsa lenne, ám Brüsszel jelenleg épp az ellenkező irányba halad. Orbán Balázs beszámolt arról, hogy az EP külügyi és emberi jogi bizottságának munkájába belátva aggasztó folyamatokat tapasztal. Létrejött ugyanis a Global Europe elnevezésű pénzügyi alap, amely felett a tagállamoknak nincs ellenőrzési joguk.

Ezt az európai adófizetői pénzekből feltöltött alapot az uniós intézmények saját logikájuk szerint osztják el, és a célok között nyíltan szerepel a legális migrációs útvonalak erősítése is, ami ahelyett, hogy helyben maradást segítené, inkább előidézi a migrációt.

Orbán Balázs szerint a megoldáshoz rendkívül szigorú határvédelemre van szükség, vagyis senki nem léphet be az EU területére, akinek nincs előzetes engedélye és papírja arról, hogy ezt megteheti. Emellett be kell vezetni az azonnali kitoloncolást, ami azt jelenti, hogy aki illegálisan, papírok nélkül tartózkodik bent, azt bármiféle további hosszas vizsgálat nélkül azonnal ki kell szállítani az Európai Unió területéről.

Ezek azok az alapvető pillérek, amelyeknek az elfogadtatása nélkül ezt a helyzetet nem lehet kezelni, és amelyek nélkül a következő pár év a durva, soha nem látott képekről fognak szólni

– figyelmeztetett a politikus, hozzátéve, hogy az Európai Parlamentben jelenleg még nincs meg a többség ehhez a határozott lépéshez, de a patrióta erők pontosan ezen az áttörésen dolgoznak.