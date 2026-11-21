Fejlesztési források és válságtámogatás

A kormány mintegy 36 milliárd forintos válságtámogatási keretet hirdetett meg az időjárási károk enyhítésére. Nagy István szerint a válsághelyzetbe került gazdálkodók támogatása szükséges. Ugyanakkor fontos tisztázni, milyen forrásból áll össze a keret, és érinti-e bármilyen módon a már meghirdetett vagy tervezett fejlesztési támogatásokat. A keret nagysága önmagában nem bizonyítja, hogy fejlesztési forrásokat csoportosítottak át, de a beruházási pályázatok forráshiányáról szóló döntésekkel együtt indokolttá teszi az átlátható tájékoztatást.

– A magyar agráriumnak nem kellene választania a túlélés és a fejlődés között. Mindkettőhöz megfelelő feltételeket kell biztosítani – mondta.

A földforgalmi szabályozás jogi kérdései

November 12-én Bóna Szabolcs agrárminiszter három, földügyi szabályozást érintő tervezett változtatást ismertetett. Ezek között szerepel a természeti károk miatt nehéz helyzetbe került földbérlők fizetési feltételeinek módosítása, a saját használat szabályával való visszaélés visszaszorítása, valamint a termőföldet igénybe vevő kiemelt beruházásokra vonatkozó új kötelezettség. A bejelentés szerint a földtörvény átfogó felülvizsgálatát 2027-re tervezik.