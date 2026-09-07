Vírusként terjed a neten a szarvasi polgármester beszéde: ezt jelenti a helyieknek a Gallicoop visszavont pályázata

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Élesen bírálta a Gallicoop Zrt. korábban megítélt, majd visszavont 33 milliárd forintos támogatásának ügyét Hodálik Pál, Szarvas polgármestere. A városvezető szerint a döntés nemcsak a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalatot, hanem Szarvast és az egész térség gazdaságát is súlyosan érintheti, miközben szerinte a támogatás visszavonásának indoklásai is ellentmondanak egymásnak.

Gábor Márton
2026. 09. 07. 15:40
Fotó: Picasa
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Hodálik Pál szerint a döntés indoklása körül komoly ellentmondások vannak. Felidézte Gombár Dávid, a Tisza Párt Békés vármegyei országgyűlési képviselőjének állítólagos indoklását, aki korábban a Gallicoop gyárában dolgozott. A képviselő szerint átláthatósági problémák álltak a döntés hátterében. A polgármester ezt vitatta, és azt állította: a tulajdonosi struktúra az állami szervek számára követhető.

Ez nettó hazugság

 – mondta a képviselő állításáról Hodálik, majd hozzátette: szerinte a képviselőnek ki kellett volna állnia a vállalat mellett. A polgármester szerint ugyanakkor a miniszteri kommunikáció ettől eltérő magyarázatot adott: eszerint azért vonták vissza a támogatást, mert szabálytalanul írták ki a pályázatot.

„Nem Mészáros Lőrinc kapta, hanem a Gallicoop”

Hodálik azt is hangsúlyozta: szerinte nem helyes a támogatást kizárólag a vállalat tulajdonosával azonosítani.

Nem Mészáros Lőrinc kapta, hanem a Gallicoop Zrt. Arra, hogy fejlesszen

– jelentette ki. A polgármester szerint a támogatás a vállalat üzemi fejlesztését szolgálta volna, így az összeg nem egyszerűen a tulajdonoshoz került volna. A Gallicoop korábbi közleményében ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy a pályázati támogatásokat kizárólag a meghatározott beruházásokra lehet fordítani. A vállalat szerint a tervezett fejlesztések között vágóhídi és üzemi kapacitásbővítés, technológiai fejlesztések, valamint magyar beszállítókhoz kapcsolódó beruházások szerepeltek.

„Az elsődleges érdek az, hogy egy ekkora cég működjön”

Hodálik Pál a testületi ülésen arról is beszélt: szerinte egy ekkora vállalat esetében nem annak politikai megítélésének, hanem gazdasági teljesítményének kellene elsődlegesnek lennie. A polgármester kiemelte, hogy a Gallicoop termékei mintegy negyven országba jutnak el.

El tudod képzelni? A világ negyven országában látják, hogy Gallicoop, Szarvas

 – fogalmazott, majd hozzátette: szerinte „az elsődleges érdek az, hogy egy ekkora cég működjön, bármi áron”. Hodálik szerint különösen károsnak tartja, ha a vállalkozások tulajdonosi háttere alapján kezdik el politikailag megkülönböztetni őket.

Régen rossz, ha most elkezdünk listákat írni az országban, hogy melyik cégnek mi a tulajdonosa

 – mondta. A Gallicoop korábban szintén azt állította, hogy amennyiben politikai okokból született a döntés, az versenyhátrányt okozhat a magyar vállalatnak a német, francia és lengyel versenytársakkal szemben, és végső soron az exportpiacok elvesztéséhez, valamint munkahelyek veszélybe kerüléséhez vezethet.

A vállalat hangsúlyozta: a támogatás visszavonását jogi úton támadja meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)

támogatásmészáros csoportgallicoop

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