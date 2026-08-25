A beruházások és a munkahelyek sem számítanak: újabb felvonását látjuk a bosszúkormányzásnak

– Mindezen szempontok és munkavállalóink, partnereink, valamint a magyar élelmiszeripar iránt érzett felelősségünktől vezérelve, a Gallicoop Zrt., mint Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozó és kiváló termékeket előállító üzeme, a pályázati eljárásbán tapasztalt aggályai miatt jogi útra tereli az ügyet – tették hozzá.

Utólagos változtatás, ezek szerint mindent lehet

Nem ez az első eset, amely arra mutat rá, hogy a Tisza Párt bosszúkormányzást folytat, amelynek nagy ára lesz. Augusztus közepén az Opus Titász Zrt. szintén megdöbbenéssel értesült a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatóságának döntéséről, amely alapján a társaságot az átláthatósági követelmények állítólagos nem teljesítése miatt kizárták az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési pályázatokból.

A társaság jelezte: a pályázati folyamat során első lépésként a pályázó jogosultsági minősítése történik, ennek része az átláthatósági vizsgálat is. Ha az elbíráló úgy értékeli, hogy a pályázó nem felel meg az előírt feltételeknek, akkor a benyújtott pályázatot szakmailag már nem is értékeli, hanem azonnal elutasítja a pályázót. Az Opus Titász a jogosultsági vizsgálaton sikeresen megfelelt a pályázati feltételeknek, ezután az MFB a pályázatát szakmailag is értékelte, a társaság számára pozitív döntést hozott, és augusztus 6-án bekérte az Opustól a pályázati szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat is.

Fentiek fényében érthetetlen az MFB döntése, az, hogy a pályázati folyamat lezárását követően utólag, az „átláthatósági követelmények” teljesítésére hivatkozva fosztaná meg a társaságot és ezzel a tiszántúli régió fogyasztóit a fejlesztési forrásoktól.

A pályázat értékelését követően megkapott hivatalos értesítés szerint a megfelelőnek talált pályázat utólagos, új szempontok szerinti kizárása nemcsak az érintett társaság, hanem a pályázati rendszer kiszámíthatóságába vetett bizalmat is veszélyezteti.