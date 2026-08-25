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gazdaságTisza-kormányMagyar Péter

A beruházások és a munkahelyek sem számítanak: újabb felvonását látjuk a bosszúkormányzásnak

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A Tisza-kormány szemmel láthatóan mindent megtesz annak érdekében, hogy ellehetetlenítse azokat a társaságokat, amelyek vezetése valamilyen szálon az előző kormányhoz volt köthető. A politikai hadjárat visszamenőleg zár ki cégeket a pályázatokból, és ellenőrzéseket indít útjára. A bosszúkormányzásnak azonban ára lesz, mert beruházások maradnak el és hazai munkahelyek kerülnek veszélybe.

Kiss Gergely
2026. 08. 25. 10:19
Magyar Péter bosszúkormányzásának nagy ára lesz
Forrás: Facebook / Magyar Péter
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– Mindezen szempontok és munkavállalóink, partnereink, valamint a magyar élelmiszeripar iránt érzett felelősségünktől vezérelve, a Gallicoop Zrt., mint Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozó és kiváló termékeket előállító üzeme, a pályázati eljárásbán tapasztalt aggályai miatt jogi útra tereli az ügyet – tették hozzá.

Utólagos változtatás, ezek szerint mindent lehet

Nem ez az első eset, amely arra mutat rá, hogy a Tisza Párt bosszúkormányzást folytat, amelynek nagy ára lesz. Augusztus közepén az Opus Titász Zrt. szintén megdöbbenéssel értesült a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatóságának döntéséről, amely alapján a társaságot az átláthatósági követelmények állítólagos nem teljesítése miatt kizárták az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési pályázatokból.

A társaság jelezte: a pályázati folyamat során első lépésként a pályázó jogosultsági minősítése történik, ennek része az átláthatósági vizsgálat is. Ha az elbíráló úgy értékeli, hogy a pályázó nem felel meg az előírt feltételeknek, akkor a benyújtott pályázatot szakmailag már nem is értékeli, hanem azonnal elutasítja a pályázót. Az Opus Titász a jogosultsági vizsgálaton sikeresen megfelelt a pályázati feltételeknek, ezután az MFB a pályázatát szakmailag is értékelte, a társaság számára pozitív döntést hozott, és augusztus 6-án bekérte az Opustól a pályázati szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat is.

Fentiek fényében érthetetlen az MFB döntése, az, hogy a pályázati folyamat lezárását követően utólag, az „átláthatósági követelmények” teljesítésére hivatkozva fosztaná meg a társaságot és ezzel a tiszántúli régió fogyasztóit a fejlesztési forrásoktól.

A pályázat értékelését követően megkapott hivatalos értesítés szerint a megfelelőnek talált pályázat utólagos, új szempontok szerinti kizárása nemcsak az érintett társaság, hanem a pályázati rendszer kiszámíthatóságába vetett bizalmat is veszélyezteti.

Célkeresztbe került a 4iG is

Magyar Péter miniszterelnök nemrégiben azt is közölte, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze. Erre reagálva a 4iG Csoport közölte: működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki.

Magyar Péter arról nem emlékezett meg, hogy nem mindig állt ilyen távol tőle a 4iG. Tavaly júniusban jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a soron következő tőzsdei napon (csütörtök) azonnali hatállyal eladja a tulajdonban lévő 4iG-részvényeket  (60 019 darabot), egy kivételével. A Tisza Párt elnöke az akkori információk szerint 1800 forintos átlagáron adta el a részvényeit, így pedig darabonként több mint 1100 forint hasznot realizált. Ez összességében azt jelentette, hogy Magyar Péter a szóban forgó tőzsdei napon csaknem 70 milliós profitot ért el.

 

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