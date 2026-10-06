Több mint 10 milliárd euró segélyt kaptak külföldiek Németországban
A 2026-os első félévben Németországban a Bürgergeld, vagyis a polgári, szociális ellátás összegéből 10,6 milliárd euró került német állampolgársággal nem rendelkező kedvezményezettekhez. Ez a teljes 23,2 milliárd euró körülbelül 46 százalékának felel meg.
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