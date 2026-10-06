Amit az Orbán-kormányok a külföldiektől visszaszereztek, azt Magyarék újra eladhatják

A 2010-ben hatalomra kerülő Orbán-kormány viszont merőben más irányba indult el. A kormány gazdaságpolitikájában fokozatosan megjelent az az elképzelés, hogy bizonyos stratégiai ágazatokban növelni kell az állami, illetve tágabban a magyar tulajdon arányát. Orbán Viktor 2016-ban Lengyelországban négy területet emelt ki, ahol szerinte fontos a hazai tulajdon erősítése: a médiát, a bankrendszert, az energetikát és a kiskereskedelmet. Ez már nem egyszerűen privatizációstopot jelentett. Az állam vevővé vált.

Az első nagy dobás: a Mol-részvénypakett

A folyamat már korábban elkezdődött, és az egyik első látványos eleme 2011-re esett: a magyar állam visszavásárolta az orosz Szurgutnyeftegaz tulajdonában lévő 21,2 százalékos Mol-részvénycsomagot, mégpedig 1,88 milliárd euróért. A patrióta kormány akkor stratégiai jelentőségű tulajdonszerzésként mutatta be az üzletet, amely egyszerre növelte az állami vagyont és erősítette a magyar befolyást az energetikában. A Mol-ügylet már előre jelezte, hogy a következő években az energiaellátás lesz az állami tulajdonszerzés egyik központi területe.

Mol: új logó, régi történet (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)

2013-ban következett az újabb nagy üzlet: az állami MVM megvásárolta az E.ON magyarországi földgázkereskedelmi és gáztároló érdekeltségeit. A tranzakcióhoz kapcsolódó jogszabály legfeljebb 875 millió eurós vételárral és a készletekre további legfeljebb 90 milliárd forintos fizetési kötelezettséggel számolt. A gáztárolók stratégiai jelentőségét az azóta eltelt évek energiapiaci válságai kellően világossá tették: egy ország ellátásbiztonságában nemcsak az számít, honnan érkezik a gáz, hanem az is, mekkora készleteket tud saját területén tárolni.

A 2013-ban elindított rezsicsökkentés után a kormány egyre nagyobb figyelmet fordított a lakossági energiaellátás tulajdonosi szerkezetére.

A következő években állami vállalatok sorra szereztek részesedéseket gáz- és áramszolgáltatókban. A folyamat végére a korábban jelentős részben külföldi tulajdonú lakossági áram- és gázpiacon – legalábbis ami az egyetemes szolgáltatást illeti – kizárólagos lett az állami jelenlét.

Zsanától Kardoskútig A gáztárolók visszavásárlása több ok miatt is jelentős gazdaságpolitikai lépés volt. Az egységek eladásáról 2004-ben, a Gyurcsány-kormány idején állapodott meg a Mol az E.ON-nal, az adásvétel 2006-ban történt meg, a tárolók akkor kerültek külföldi kézbe. A visszavásárlásra csaknem egy évtizedet kellett várni: az E.ON 2013 márciusában írta alá a magyarországi földgázipari érdekeltségeinek eladásáról szóló megállapodást az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-vel. Ezzel az E.ON Földgáz Storage Zrt. és az E.ON Földgáz Trade Zrt. részvényeinek száz százaléka, vagyis a két cég minden vagyontárgya az állami MVM-csoport tulajdonába került, beleértve az E.ON cégének földgázkészletét és a tárolóiban található párnagázt. Az erről szóló szándéknyilatkozatot Orbán Viktor és Johannes Teyssen, az E.ON elnök-vezérigazgatója 2012. november 30-án írta alá. A tranzakció lezárultával ismét hazai társaság üzemeltetésébe került a 2,17 milliárd köbméteres névleges mobilgáz-kapacitású zsanai, a 340 millió köbméteres pusztaedericsi, az 1,64 milliárd köbméteres hajdúszoboszlói, valamint a 280 millió köbméteres kardoskúti földgáztároló. Orbán Viktor 2013 februárjában úgy nyilatkozott, hogy a jövőben az E.ON helyett Magyarország fog tárgyalni az oroszokkal arról, mennyi gázt hoz be, milyen ütemezésben és mennyiért. Hozzátette: elfogadhatatlan volt, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából az egyik legfontosabb kérdést olyan szerződés szabályozza, amelyben nincs magyar szereplő. – Minél több eszközünk van – erőművünk, gázvezetékünk, tárolónk, nálunk vannak a szerződések –, annál több lehetősége van a kormánynak a rezsiköltségek csökkentésére – mondta az akkori kormányfő.

A bankszektorban is bevásárolt az állam

A kilencvenes és kétezres évek elejének modelljében az állam elsősorban szabályozóként próbálta befolyásolni a magántulajdonú közműcégek működését, 2010 után azonban egyre több területen maga is tulajdonossá vált. A két szerep között komoly különbség van: tulajdonosként a kormánynak közvetlenebb befolyása van a vállalati stratégiára, ugyanakkor a beruházási szükségletek, az esetleges veszteségek és a finanszírozási kockázatok is végső soron az államot, illetve az állami cégeket terhelhetik.