Amit az Orbán-kormányok a külföldiektől visszaszereztek, azt Magyarék újra eladhatják

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Mol-részvénycsomag, gáztárolók, bankok, közműcégek, telekommunikáció és végül a Budapest Airport: 2010 után a patrióta kormány tevékenysége nyomán a magyar állam számos stratégiai ágazatban növelte tulajdonosi jelenlétét. A Tisza 2026-os választási programja ugyanakkor kevés konkrétumot tartalmaz arról, milyen jövőt szán ennek a több mint másfél évtized alatt kialakított állami vállalati portfóliónak. A kérdés tehát nyitott: lezárult-e az állami tulajdonszerzés korszaka, és ha igen, mi következik utána? Azt sem lehet tudni, hogy a külföldi segítséggel hatalomra került Tisza-kormánynak mekkora mozgástere lesz, vagyis egymaga dönti-e majd el, mi marad állami tulajdonban és mi kerül ismét külföldi kézre.

Jakubász Tamás-Villányi Károly
2026. 10. 06. 5:35
Budapest Airport, az Orbán-kormányok vagyonvisszaszerzésének legnagyobb fogása. Kérdés, mi lesz a sorsa az állami tulajdonnak a Tisza kormány alatt. Fotó: Vémi Zoltán

A 2010-ben hatalomra kerülő Orbán-kormány viszont merőben más irányba indult el. A kormány gazdaságpolitikájában fokozatosan megjelent az az elképzelés, hogy bizonyos stratégiai ágazatokban növelni kell az állami, illetve tágabban a magyar tulajdon arányát. Orbán Viktor 2016-ban Lengyelországban négy területet emelt ki, ahol szerinte fontos a hazai tulajdon erősítése: a médiát, a bankrendszert, az energetikát és a kiskereskedelmet. Ez már nem egyszerűen privatizációstopot jelentett. Az állam vevővé vált.

Az első nagy dobás:  a Mol-részvénypakett

A folyamat már korábban elkezdődött, és az egyik első látványos eleme 2011-re esett: a magyar állam visszavásárolta az orosz Szurgutnyeftegaz tulajdonában lévő 21,2 százalékos Mol-részvénycsomagot, mégpedig 1,88 milliárd euróért. A patrióta kormány akkor stratégiai jelentőségű tulajdonszerzésként mutatta be az üzletet, amely egyszerre növelte az állami vagyont és erősítette a magyar befolyást az energetikában. A Mol-ügylet már előre jelezte, hogy a következő években az energiaellátás lesz az állami tulajdonszerzés egyik központi területe.

A MOL gas station with a logo sign is seen in Krakow, Poland, on May 10, 2026. The station is operated by the Hungarian oil company and features gasoline pump stands or fuel dispenser machines. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Mol: új logó, régi történet (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)

2013-ban következett az újabb nagy üzlet: az állami MVM megvásárolta az E.ON magyarországi földgázkereskedelmi és gáztároló érdekeltségeit. A tranzakcióhoz kapcsolódó jogszabály legfeljebb 875 millió eurós vételárral és a készletekre további legfeljebb 90 milliárd forintos fizetési kötelezettséggel számolt. A gáztárolók stratégiai jelentőségét az azóta eltelt évek energiapiaci válságai kellően világossá tették: egy ország ellátásbiztonságában nemcsak az számít, honnan érkezik a gáz, hanem az is, mekkora készleteket tud saját területén tárolni.

A 2013-ban elindított rezsicsökkentés után a kormány egyre nagyobb figyelmet fordított a lakossági energiaellátás tulajdonosi szerkezetére.

A következő években állami vállalatok sorra szereztek részesedéseket gáz- és áramszolgáltatókban. A folyamat végére a korábban jelentős részben külföldi tulajdonú lakossági áram- és gázpiacon – legalábbis ami az egyetemes szolgáltatást illeti – kizárólagos lett az állami jelenlét.

Zsanától Kardoskútig

A gáztárolók visszavásárlása több ok miatt is jelentős gazdaságpolitikai lépés volt. Az egységek eladásáról 2004-ben, a Gyurcsány-kormány idején állapodott meg a Mol az E.ON-nal, az adásvétel 2006-ban történt meg, a tárolók akkor kerültek külföldi kézbe. A visszavásárlásra csaknem egy évtizedet kellett várni: az E.ON 2013 márciusában írta alá a magyarországi földgázipari érdekeltségeinek eladásáról szóló megállapodást az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-vel. Ezzel az E.ON Földgáz Storage Zrt. és az E.ON Földgáz Trade Zrt. részvényeinek száz százaléka, vagyis a két cég minden vagyontárgya az állami MVM-csoport tulajdonába került, beleértve az E.ON cégének földgázkészletét és a tárolóiban található párnagázt. Az erről szóló szándéknyilatkozatot Orbán Viktor és Johannes Teyssen, az E.ON elnök-vezérigazgatója 2012. november 30-án írta alá. A tranzakció lezárultával ismét hazai társaság üzemeltetésébe került a 2,17 milliárd köbméteres névleges mobilgáz-kapacitású zsanai, a 340 millió köbméteres pusztaedericsi, az 1,64 milliárd köbméteres hajdúszoboszlói, valamint a 280 millió köbméteres kardoskúti földgáztároló. Orbán Viktor 2013 februárjában úgy nyilatkozott, hogy a jövőben az E.ON helyett Magyarország fog tárgyalni az oroszokkal arról, mennyi gázt hoz be, milyen ütemezésben és mennyiért. Hozzátette: elfogadhatatlan volt, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából az egyik legfontosabb kérdést olyan szerződés szabályozza, amelyben nincs magyar szereplő. – Minél több eszközünk van – erőművünk, gázvezetékünk, tárolónk, nálunk vannak a szerződések –, annál több lehetősége van a kormánynak a rezsiköltségek csökkentésére – mondta az akkori kormányfő. 

A bankszektorban is bevásárolt az állam

A kilencvenes és kétezres évek elejének modelljében az állam elsősorban szabályozóként próbálta befolyásolni a magántulajdonú közműcégek működését, 2010 után azonban egyre több területen maga is tulajdonossá vált. A két szerep között komoly különbség van: tulajdonosként a kormánynak közvetlenebb befolyása van a vállalati stratégiára, ugyanakkor a beruházási szükségletek, az esetleges veszteségek és a finanszírozási kockázatok is végső soron az államot, illetve az állami cégeket terhelhetik.

Az energetika mellett a bankrendszer jelentette a másik kiemelt területet. Orbán Viktor 2012-ben azt a célt fogalmazta meg, hogy a magyar bankrendszer legalább fele hazai tulajdonba kerüljön. Ezt követően több nagy tranzakció és átszervezés is történt. Az állam szerepet vállalt például a takarékszövetkezeti rendszer átalakításában, majd állami tulajdonba került a Budapest Bank (BB) és az MKB is. A takarékszövetkezeti integráció, az MKB és a BB később annak a bankcsoportnak a kialakításában játszott szerepet, amelyből végül létrejött az MBH Bank. Az állam emellett 2016-ban 15 százalékos részesedést vásárolt az Erste Bank Hungaryban is, miközben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szintén 15 százalékot szerzett. Az állam 38,9 milliárd forintot fizetett a csomagért.

2016.01.24. Budapest Bank Magánnyugdíjp. Fotó: Móricz-Sabján Simon
A Budapest Bank is állami tulajdonba került (Fotó: Móricz-Sabján Simon)

A bankrendszerbeli pozíciószerzés nyomán azonban az állam több pénzintézetben csak időlegesen lett tulajdonos. Ennek oka részben uniós előírás, részben felek között megállapodás volt. Akárhogy is, a kormány értékesítette az Erste-részesedést az osztrák anyabanknak: a 2016-ban 38,9 milliárdért megvásárolt pakettért 87,5 milliárd forintot kapott. Emellett a Budapest Bank és a MKB Bank is magánkézbe került azzal, hogy az állam az MBH-ban közvetett tulajdont szerzett.

A részletek a folyamat egésze szempontjából mellékesek. A lényeg az, hogy a 2010 utáni kormányzati vagyonpolitika nem kizárólag vásárlásokból állt: az állam egyszerre volt vásárló és – ha gazdaságpolitikai vagy pénzügyi szempontból indokoltnak látta – eladó.

A telekommunikáció is stratégiai terület lett

A távközlésben sokáig három nagy, külföldi hátterű mobilcég határozta meg a magyar piacot, ezen előbb a Telenorban szerzett állami érdekeltség, majd a Vodafone felvásárlása változtatott. A Vodafone Magyarország 2023-as megvásárlása 660 milliárd forintos tranzakció volt. A 4iG leányvállalata, az Antenna Hungária 51 százalékos, az állami Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. pedig 49 százalékos közvetett tulajdont szerzett. A kormány kifejezetten azzal indokolta az ügyletet, hogy stratégiai ágazatban kíván többségi hazai tulajdont létrehozni. A tulajdonosi viszonyok utóbb tovább alakult, a Vodafone pedig azóta One Magyarország néven működik. Ez a konstrukció egyben azt is mutatta, hogy a magyar tulajdon és az állami tulajdon nem ugyanaz.

A 2010 utáni gazdaságpolitika több esetben nem feltétlenül százszázalékos állami tulajdonra törekedett, hanem arra, hogy hazai állami és magánszereplők együtt kerüljenek meghatározó pozícióba.

A Telenorból, amely utóbb a Yettel nevet kapta, az állam kiszállt.

A kör bezárult Ferihegyen

A 2010 utáni állami tulajdonpolitika szimbolikus csúcspontja alighanem a Budapest Airport visszavásárlása lett. 2024 júniusában, csaknem húsz évvel a privatizáció után a már említett Corvinus és a francia Vinci Airports közösen vásárolta meg a repülőteret működtető társaságot. A magyar állam részesedése 80 százalék, a Vincié 20 százalék lett. A teljes részvényértéket 3,1 milliárd euróban határozták meg, amelyhez a Vinci közlése szerint 1,2 milliárd euró nettó adósság társult. A francia vállalat egyben a repülőtér üzemeltetője lett. Ez már nem egy közepes méretű vállalati ügylet volt, hanem a magyar gazdaságtörténet egyik legnagyobb vállalatfelvásárlása.

És egyben politikai szimbólum.

A repülőtér 2005-ös privatizációját a Fidesz hosszú éveken keresztül hibás döntésnek nevezte, a visszavásárlást ezért az Orbán-kormány nem pusztán üzleti tranzakcióként, hanem stratégiai infrastruktúra visszaszerzéseként értékelte. Azóta a légikikötő forgalma nőtt: a Budapest Airport 2025-ben 19,63 millió utast regisztrált, ami 11,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, és új történelmi rekordot jelentett.

A főfogás

A legnagyobb állami visszavásárlási ügylet kétségkívül a reptéré, pontosabban a repteret üzemeltető cégé volt. A Gyurcsány-kormány 2005 decemberében adta el a Ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. 75 százalék mínusz egy szavazatnyi részvénycsomagját, a vevő pedig a brit BAA volt. A vételár 464,5 milliárd forintot tett ki. Másfél évvel később a BAA – a magyar állam beleegyezésével – továbbadta érdekeltségét a 2005-ös privatizációs pályázat második helyezettjének, a Hochtief vezette nemzetközi konzorciumnak, amelyben szingapúri szereplő és kanadai nyugdíjalap is részt vett. A privatizáció 2011 júniusában fejeződött be a 25 százalék plusz egy szavazatnyi állami részesedés 36,6 milliárd forintért került magánkézbe. Egy évtized múlva azonban ellentétes irányú folyamat vette kezdetét: 2021-ben sajtóhírek jelentek meg arról, hogy az állam – magyar magánbefektetők társaságában – visszavásárolná a reptér-üzemeltető céget. A Covid-járvány időszakában az ötlet lekerült a napirendről, ám 2023 őszén a Bloomberg arról írt: négymil­liárd eurós visszavásárlási ajánlatot tett a magyar állam. Decemberben az uniós versenyhatóság áldását adta az ügyletre, amelynek részeként a magyar állam – az egyébként köztulajdonban álló – Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül 80, míg a Vinci Airports 20 százalék tulajdonrészt szerzett a Budapest Airportban. 

Kapitány máshonnan nézte a reptérvásárlást

Éppen ezért különösen érdekes, amit Kapitány István miniszter mondott 2026 januárjában, amikor még csak a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülésének vezetőjeként mutatták be. A Shell korábbi globális alelnöke akkor arról beszélt, hogy szerinte az államnak elsősorban az alapvető közszolgáltatások működtetésére kellene koncentrálnia. Úgy fogalmazott:

Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak.

A kijelentés önmagában nyilván nem egyenértékű azzal, hogy a Tisza eladná a Budapest Airport állami tulajdonrészét, de a hozzáállás mindenesetre beszédes. Különösen akkor, ha felidézzük Kapitánynak azt a nézetét is, amely a szabadpiac fontosságáról szól.

Másfélszeresre nőtt az állami vagyon

A 2010 utáni tulajdonpolitika mérlegének elkészítésénél az állami vagyon értékének változását is gyakran idézik. A kormány 2020-ban azt közölte, hogy az állami vagyon nyilvántartási értéke a 2010-es 11 650 milliárd forintról 17 743 mil­liárdra nőtt. Ez akkor 52 százalékos nominális emelkedést jelentett.
Több baloldali gazdasági szakértő természetesen azt hangsúlyozta, hogy a hosszabb időtávú összehasonlítás óvatosságot igényel. A vagyon értékét nemcsak vállalatvásárlások módosítják, hanem beruházások, átértékelések, ingatlanmozgások, jogszabályi változások és értékesítések is. Szerintük ráadásul a forintban kifejezett érték növekedése önmagában nem mutatja meg a vagyon reálértékének változását.

Ezektől a nyilatkozatoktól függetlenül a tendencia vitathatatlan: 2010 után az állam számos stratégiai vállalatban és ágazatban tulajdonosi pozíciót épített ki vagy erősített meg.

A Tisza programja, mint arra bevezetőnkben utaltunk, erre nem ad részletes választ. Az ugyanakkor Magyar Péterék szakértőinek több száz oldalas brosúrája nélkül is tudható, hogy a privatizá­cióról szóló vita könnyen leegyszerűsödik arra a kérdésre, hogy állami vagy magán. Gazdasági szempontból ennél persze jóval több tényező számít. Egy állami vállalat értékesítésénél kérdés az elérhető vételár, a társaság jövőbeni nyereségtermelő képessége, a stratégiai jelentősége, a piaci verseny helyzete és az is, milyen szabályozási eszközök maradnak az állam kezében az eladás után. És talán, ami a leglényegesebb, az esetleges tranzakciókat követően ismét külföldre vándorol-e a profit.

Miként lehetséges, hogy „Mindent elloptak”?

Összességében kijelenthető: a 2010 utáni másfél évtized egyik alapvető gazdasági változása az volt, hogy az állam ismét jelentős vállalati tulajdonossá vált.

Ezen a ponton érdemes felidézni a Tisza kampányának egyik fő állítását, nevezetesen azt, hogy a Fidesz-kormányok mindent elloptak. Ha ez igaz lett volna, nyilván nem tudták volna visszaszerezni a korábban orosz kézre játszott Mol-pakettet, a gáztározókat, a közműszolgáltatókat, a repteret, és nem tudtak volna létrehozni egy magyar bankot és sok egyebet.

A 2026-os kormányváltás egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen szerepet szán az új gazdaságpolitika az államnak. Megmarad-e hosszú távon a köztulajdon a stratégiai ágazatokban? Vásárol-e esetleg újabb részesedéseket az állam, vagy bizonyos vállalatoknál ismét a külföldi magántőkének adnak-e nagyobb szerepet? Konkrét tervek még nem ismertek, de az állami beruházásokkal és egyes korábbi nagy értékű beszerzésekkel kapcsolatos Tisza-álláspont alapján nem zárható ki, hogy napirendre kerülhet a 2010 és 2026 között kialakult tulajdonosi modell felülvizsgálata.

Az sem mellékes, hogy a tudottan külföldi segítségével hatalomra került új kormánynak egyáltalán mekkora mozgástere lesz, és külső befolyástól mentesen, önállóan határozhat-e arról, mi marad továbbra is állami tulajdonban és mit adnak el külföldi befektetőknek.

Így tették ki az oroszokat

A Mol több mint ötöde 2009-ben került az orosz Szurgutnyeftegazhoz, miután az osztrák OMV feladta a magyar olajvállalat megszerzésére irányuló terveit. A két évig tartó patthelyzetet végül a második Orbán-kormány zárta le: 2011-ben 1,88 milliárd euróért megvásárolta az orosz társaság teljes Mol-részvénycsomagját. De lássuk a részleteket! A történet az OMV terjeszkedésével kezdődött: az osztrák olajvállalat a 2000-es években jelentős részesedést szerzett a Molban és a két társaság egyesítését szorgalmazta. A Mol vezetése ellenezte a tervet, az Európai Bizottság pedig versenyjogi aggályokat fogalmazott meg. Az OMV 2008-ban végül feladta egyesülési szándékát, és az osztrák vállalat 2009 márciusában 1,4 milliárd euróért eladta 21,2 százalékos Mol-pakettjét a Szurgutnyeftegaznak. Az orosz társaság jelentős prémiumot fizetett a részvényekért, ám tulajdonosi jogait nem tudta teljeskörűen gyakorolni: nem jegyezték be a Mol részvénykönyvébe, így a közgyűlésen sem szavazhatott a részvényeivel. A 2010-ben hivatalba lépő második Orbán-kormány stratégiai kérdésként kezelte az ügy rendezését, és tárgyalásokat kezdett az orosz társasággal. A megállapodást 2011 májusában jelentették be: a magyar állam 1,88 milliárd euróért megvásárolta a 21,2 százalékos Mol-pakettet. A vételárat a korábban lehívott IMF-hitelből finanszírozták. A tranzakció 2011 júliusában zárult le, ezzel a Szurgutnyeftegaz kiszállt a Molból, a részvénycsomag pedig ismét magyar állami tulajdonba került. A kormány a lépést az energiabiztonság erősítésével és a stratégiai állami tulajdon növelésével indokolta. A Mol-pakett megszerzése a 2010 után kibontakozó állami tulajdonszerzési politika egyik első jelentős ügylete lett.

 

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