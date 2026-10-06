„Túlvilági ajándék a barátomtól” – Marton Róbert Scherer Péter szerepének átvételéről

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„Ezt a szerepet nagyon hálás szívvel fogadom tőle, szinte túlvilági ajándékként, a barátomtól” – mondta lapunknak Marton Róbert, aki Scherer Péter halála után csatlakozott Az ötödik lépés című darabhoz. A színésszel a függőség természetéről, az alkoholizmus határainak felismeréséről, a hit szerepéről, és arról beszélgettünk, hogyan lehet erről a súlyos témáról színpadi nyelven úgy fogalmazni, hogy a humor ne oldja, hanem felerősítse a drámaiságot. Marton Róbert arról is mesélt, milyen színészi kihívást jelentett egy már megkezdett próbafolyamatba belépni.

Ménes Márta
2026. 10. 06. 5:20
Marton Róbert Az Ötödik lépés című darab fotóspróbáján a Centrál Színházban
Fotó: Polyák Attila

– Nem tudom elképzelni, hogy ha megállítanánk valakit az utcán, és azt mondanánk neki, válasszon ki az ismeretségi köréből húsz embert, ne találna közöttük olyat, akinek ne lenne problémája az alkohollal. Lehet a szomszédja, rokona, barátja, családtagja, vagy akár ő maga. A kérdés az, hogy mikor érzed azt, hogy ez már akkora probléma, hogy segítséget kell kérni. Pont a napokban beszélgettem egy ismerősömmel, akivel kapcsolatban ez felmerült bennem. Nem vagyunk olyan közeli barátok, hogy tanácsot adjak neki, csak magamban gondolkodtam el ezen. Nagyon sokan úgy vannak vele, semmi baj nincs van azzal, ha megiszunk napközben két sört. 

Nyolckor ivott egyet, tízkor még egyet, négyre kell menni a gyerekért az óvodába, addigra pedig úgyis kimegy.

Én vidéken nőttem föl, egy kis faluban, ahol az alkoholfogyasztás annyira a mindennapok része volt, hogy ha apám hajnal hatkor átment a szomszédba, már azt kérdezték tőle: „Janikám, még egyet?” Nem is feltételezték, hogy otthon már nem ivott. Hozzáteszem, apám nem volt alkoholista – csak jól mutatja ez a példa, hogy az alkohol mennyire természetes része volt ez a hétköznapoknak. Aztán jönnek a generációs különbségek. Én például tizenhat évesen simán bementem a sétálóutcai borozóba, megittam két boroskólát, és senkit nem érdekelt. Később jöttek az egyetemi, főiskolai évek, a bulik, és van, aki ebben benne marad. Az ember a saját fiatalságára talán egy kicsit másként emlékszik, de lehet, hogy nekünk sem voltak mások az alkoholfogyasztási szokásaink, mint a mai fiataloknak. Legutóbb a Covid alatt éreztem azt, hogy könnyű lenne belecsúszni a függőségbe. Otthon voltunk, nem volt munka, és a feleségemmel mindketten a színházi szakmában dolgozunk. Én közben próbáltam mindenféle munkát vállalni, asztalosmunkát is, hogy keressek pénzt, de amikor otthon voltam, egy idő után jött a kérdés: na, mit csináljak? Először csak este bontottam ki egy üveg bort, aztán amikor egyedül voltam, már négykor, később kettőkor. Nem azt mondom, hogy komoly problémám volt, de azt éreztem, hogy ha a lezárás még egy-két hónapig tart, könnyen belecsúszhatok. Szerencsére véget ért, vissza kellett mennem dolgozni, és ezzel ez az egész megállt. Ilyen értelemben tudok kapcsolódni ehhez a témához.

2026 09 30 Budapest Az Ötödik Lépés fotós próbája a Centrál Színházban fotó: Polyák Attila
Fotó: Polyák Attila

Az Anonim Alkoholisták tizenkét lépésből álló programjában az alkoholfüggőséggel való szembenézés mellett fontos szerepet kap a hit és egy, az egyénen túlmutató erő elfogadása. Ezt eredetileg Istenként nevezték meg, később azonban – hogy ateista és agnosztikus tagok számára is értelmezhető legyen – a „Felsőbb Erő” fogalma váltotta fel. Mennyire meghatározó ez a spirituális dimenzió Az ötödik lépésben, és színészként hogyan tudott kapcsolódni hozzá?

– Teljes mértékben tudtam. Nekem nehéz erről beszélni, nem őrizgetem mint titkot, csak egy picit szemérmes vagyok ezzel kapcsolatban. Ahogy nem beszélek a hálószobatitkaimról, úgy a hitemről is nehezen nyílok meg, bár a barátaimmal és a családtagjaimmal természetesen megosztom az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Biztos vagyok benne, hogy egy olyan helyzetben, mint amilyen az anonim alkoholistáké, kell valamilyen plusz segítség. Szerintem 

még azok is, akik ateistaként kezdik el a tizenkét lépést, megérzik, mi az az erő, amely átsegíti őket ezen. És ez bármi lehet, csak találja meg az ember azt, amiben hinni tud. 

Ezt akár placebohatásnak is nevezhetjük, bár erre egy hívő ember valószínűleg mást mondana. Szerintem éppen ettől szép ez az egész. Biztos vagyok benne, hogy egy mély, sötét alkoholizmusból nehéz úgy kijönni, hogy az ember ne higgyen valamiben.

– A Magyar Színház Addikt című darabja, vagy Bodó Viktor A csoport című előadása is a függőség kérdését járja körül. Ön szerint ezek mennyiben illeszkednek egy tágabb színházi tendenciába: érzékelhető-e az utóbbi években erősebb érdeklődés a függőség, az egyén belső problémái, mentális és lelki válságai iránt? 

– Nem tudom, mi az oka. Ez mindig itt volt, öt vagy tíz évvel ezelőtt is. Ha végiggondolom, az elmúlt öt-hat évben szinte csak ilyen darabokban szerepeltem, nem feltétlenül a függőségről szóló, hanem valamilyen mentális problémát a középpontba állító előadásokban. Dunaújvárosban ott volt A fiú, aztán a Nézőművészeti Kft.-vel a Minden másképp van, ami egy skizofrén fiúról szóló történet. A Karinthyban, könnyedebb formában, a Lököttek, amely egy pszichológus várószobájában játszódik. És most itt van ez az előadás is. Érdekes, hogy ennyire megtalálnak ezek a szerepek. Nem biztos, hogy tudok rájuk magyarázatot. Valószínűleg ez a tematika is addig marad hangsúlyos, amíg van rá társadalmi és nézői igény: amíg az emberek szeretnének ezekről a problémákról olvasni vagy színdarabot nézni, és amíg mi magunk is szeretnénk valamit megfogalmazni ezekről a témákról. Az is lehet, hogy ebben szerepe van annak, ahogyan a független színházak működnek. Én sokat dolgoztam és dolgozom ilyen társulatoknál, ahol mindig fontos volt a társadalmi történésekre, akár a politikára való reflexió. Lehet, hogy most nincs annyira markánsan megfogalmazandó dolog, ezért az ember egy kicsit inkább magába figyel. Jobban észrevesszük magunkon és másokon is ezeket a problémákat. Szerintem egyéni szinten is érdemes elkezdeni dolgozni rajtuk. Ha már a hitről beszéltünk: azt hiszem, Teréz anyától kérdezték meg egyszer, hogy lehetne a legtöbbet tenni a világ békéjéért, azt mondta: mindenki menjen haza, és szeresse a családját. Vagyis talán sejtszinten is érdemes elkezdeni dolgozni ezeken a problémákon.

2026 09 30 Budapest Az Ötödik Lépés fotós próbája a Centrál Színházban fotó: Polyák Attila
Fotó: Polyák Attila

– A próbák Scherer Péterrel kezdődtek, halála után Ön vette át a szerepet. Mennyire volt nehéz egy már megkezdett próbafolyamatba bekapcsolódni, ráadásul úgy, hogy egy közeli pályatársa, barátja helyére kellett lépnie?

– Én ezt a szerepet igyekeztem teljesen függetleníteni attól, ami közben történt. Lehet, hogy azért, mert évek óta nagyon közeli kapcsolatban álltam Pepével, és a folyamatot is végigkísértem. Amikor az Utazás a koponyám körül-t játszottuk a B32-ben, már beszéltünk arról, hogy ő ezt a darabot csinálja. Sok időt töltöttünk együtt, más előadásokban is játszottunk. Éppen ezért ambivalens bennem ez az egész. 

Annyira szerettem Pepét, jobban örültem volna, ha ezt ő csinálhatja. 

Ő a szó nemes értelmében színész volt. Mindenhol ott tudott lenni, elképesztő életöröm volt benne még a legnehezebb helyzetekben is, mindig meg tudta találni a dolgok humoros oldalát, és nagyon szeretett a középpontban lenni, jó dolgokban részt venni. Ezt a szerepet nagyon hálás szívvel fogadom tőle, szinte túlvilági ajándékként, a barátomtól. Van bennem egy talán életem végéig megmaradó szemérem ezzel kapcsolatban, és nehéz erről többet mondanom, magamnak sem tudom igazán megfogalmazni. 

Nem éreztem azt, hogy azt kellene mondanom: nem, ezt Pepétől nem vehetem át. De azt sem, hogy mindenképpen meg kell csinálnom. Valahogy természetesnek veszem. Bízom benne, hogy Pepe is annak veszi.

Az ötödik lépés
Centrál Színház
Bemutató: 2026. október 2. 
Szerző: David Ireland 
Fordító: Puskás Dávid
Rendező: Puskás Dávid
Dramaturg: Fabacsovics Lili
Szereplők: Marton Róbert, Vecsei H. Miklós

 

 

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