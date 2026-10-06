„Túlvilági ajándék a barátomtól” – Marton Róbert Scherer Péter szerepének átvételéről

– Nem tudom, mi az oka. Ez mindig itt volt, öt vagy tíz évvel ezelőtt is. Ha végiggondolom, az elmúlt öt-hat évben szinte csak ilyen darabokban szerepeltem, nem feltétlenül a függőségről szóló, hanem valamilyen mentális problémát a középpontba állító előadásokban. Dunaújvárosban ott volt A fiú, aztán a Nézőművészeti Kft.-vel a Minden másképp van, ami egy skizofrén fiúról szóló történet. A Karinthyban, könnyedebb formában, a Lököttek, amely egy pszichológus várószobájában játszódik. És most itt van ez az előadás is. Érdekes, hogy ennyire megtalálnak ezek a szerepek. Nem biztos, hogy tudok rájuk magyarázatot. Valószínűleg ez a tematika is addig marad hangsúlyos, amíg van rá társadalmi és nézői igény: amíg az emberek szeretnének ezekről a problémákról olvasni vagy színdarabot nézni, és amíg mi magunk is szeretnénk valamit megfogalmazni ezekről a témákról. Az is lehet, hogy ebben szerepe van annak, ahogyan a független színházak működnek. Én sokat dolgoztam és dolgozom ilyen társulatoknál, ahol mindig fontos volt a társadalmi történésekre, akár a politikára való reflexió. Lehet, hogy most nincs annyira markánsan megfogalmazandó dolog, ezért az ember egy kicsit inkább magába figyel. Jobban észrevesszük magunkon és másokon is ezeket a problémákat. Szerintem egyéni szinten is érdemes elkezdeni dolgozni rajtuk. Ha már a hitről beszéltünk: azt hiszem, Teréz anyától kérdezték meg egyszer, hogy lehetne a legtöbbet tenni a világ békéjéért, azt mondta: mindenki menjen haza, és szeresse a családját. Vagyis talán sejtszinten is érdemes elkezdeni dolgozni ezeken a problémákon.

Fotó: Polyák Attila

– A próbák Scherer Péterrel kezdődtek, halála után Ön vette át a szerepet. Mennyire volt nehéz egy már megkezdett próbafolyamatba bekapcsolódni, ráadásul úgy, hogy egy közeli pályatársa, barátja helyére kellett lépnie?

– Én ezt a szerepet igyekeztem teljesen függetleníteni attól, ami közben történt. Lehet, hogy azért, mert évek óta nagyon közeli kapcsolatban álltam Pepével, és a folyamatot is végigkísértem. Amikor az Utazás a koponyám körül-t játszottuk a B32-ben, már beszéltünk arról, hogy ő ezt a darabot csinálja. Sok időt töltöttünk együtt, más előadásokban is játszottunk. Éppen ezért ambivalens bennem ez az egész.

Annyira szerettem Pepét, jobban örültem volna, ha ezt ő csinálhatja.

Ő a szó nemes értelmében színész volt. Mindenhol ott tudott lenni, elképesztő életöröm volt benne még a legnehezebb helyzetekben is, mindig meg tudta találni a dolgok humoros oldalát, és nagyon szeretett a középpontban lenni, jó dolgokban részt venni. Ezt a szerepet nagyon hálás szívvel fogadom tőle, szinte túlvilági ajándékként, a barátomtól. Van bennem egy talán életem végéig megmaradó szemérem ezzel kapcsolatban, és nehéz erről többet mondanom, magamnak sem tudom igazán megfogalmazni.

Nem éreztem azt, hogy azt kellene mondanom: nem, ezt Pepétől nem vehetem át. De azt sem, hogy mindenképpen meg kell csinálnom. Valahogy természetesnek veszem. Bízom benne, hogy Pepe is annak veszi.