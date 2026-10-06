Magyar Péter össztűz alá vette a sajtót

Nemrég a Telexet támadta be Magyar Péter, amikor a Legfőbb Ügyészség mentelmi jogával kapcsolatos ügyéről szóló cikke alatt osztotta meg gondolatait. A miniszterelnök több kommentben is a kormányoldalhoz köthető ügyeket kérte számon, miközben az újságírók hangnemét is kifogásolta. A hozzászólások egyikében egy újságírói munkára vonatkozó, gúnyos kérdéssel indított. „Ezt valami humorista írta?” – írta, majd így folytatta:

Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok.” Magyar a bejegyzés végén a következővel zárta gondolatait: „Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni…

De a 444-nek is kijutott Magyar Péter dühös kommentjeiből, amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének a megválasztása körüli anomáliákról írtak. Akkor a miniszterelnök a 444 Facebook-oldalán azt írta:

Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok… Ráadásul totál félreértitek az eljárást.

Csapás érte Magyar Péter politikai bölcsőjét is

Érdekesség, hogy a norvég közmédiával vívott csörtével egy napon érkezett a hír arról, hogy a Partizánt nem engedték be az Országházba. A szerkesztőség beszámolója szerint az Országgyűlés sajtófőnöke elsőként arra hivatkozott, hogy a Partizánnak nincs NMHH-regisztrációja. A csatorna megküldte a regisztrációt igazoló dokumentumot, de a Partizán közlése szerint ekkor azt az indoklást kapták, hogy a csatorna az NMHH oldalán nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a Partizán oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A csatorna szerint ezek korábban nem merültek fel az akkreditációval kapcsolatban, és vitatják, hogy a nyilvántartási kategória alapján ne minősülnének sajtóterméknek.

Magyar Péter erre úgy reagált, hogy nem ért egyet a Partizán kitiltásával, majd emlékeztetett, hogy az Országgyűlés önálló hatalmi ág, így szerinte a parlamenti sajtóbeléptetés kérdésében sem ő, sem a kormánya nem illetékes.

Az ügy pikantériája, hogy éppen a Partizán volt az, ahol elindult Magyar Péter politikai pályafutása, amikor a kegyelmi botrány kellős közepén interjút adott Gulyás Mártonnak.

Emlékezetes, hogy akkor Magyar még kérdésre válaszolva arról értekezett, hogy esze ágában sincs politikai pályára lépni, azonban rövid időn belül meggondolta magát és március 15-én politikai rendezvényt tartott, ahol elindította a saját mozgalmát is.