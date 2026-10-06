Magyar Péter össztűz alá vette a sajtót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába értekezik Magyar Péter a sajtószabadság fontosságáról, a miniszterelnök nem bánik kesztyűs kézzel még a vele egyébként baráti, balliberális sajtóval sem. A Tisza-kormánnyal nyíltan kritikus média munkatársai pedig folyamatos pocskondiázásban részesülnek Magyar Pétertől, már ha egyáltalán tudnak kérdezni tőle. Ugyanis lapunk és a Hír TV sem kapott már hónapok óta szót a kormányzati tájékoztatókon.

Máté Patrik
2026. 10. 06. 5:40
0926 publi 20260903 Budapest Kormányinfó fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Hatlaczki Balázs

Nemrég a Telexet támadta be Magyar Péter, amikor a Legfőbb Ügyészség mentelmi jogával kapcsolatos ügyéről szóló cikke alatt osztotta meg gondolatait. A miniszterelnök több kommentben is a kormányoldalhoz köthető ügyeket kérte számon, miközben az újságírók hangnemét is kifogásolta. A hozzászólások egyikében egy újságírói munkára vonatkozó, gúnyos kérdéssel indított. „Ezt valami humorista írta?” – írta, majd így folytatta:

Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok.” Magyar a bejegyzés végén a következővel zárta gondolatait: „Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni…

De a 444-nek is kijutott Magyar Péter dühös kommentjeiből, amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének a megválasztása körüli anomáliákról írtak. Akkor a miniszterelnök a 444 Facebook-oldalán azt írta:

Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok… Ráadásul totál félreértitek az eljárást.

Csapás érte Magyar Péter politikai bölcsőjét is

Érdekesség, hogy a norvég közmédiával vívott csörtével egy napon érkezett a hír arról, hogy a Partizánt nem engedték be az Országházba. A szerkesztőség beszámolója szerint az Országgyűlés sajtófőnöke elsőként arra hivatkozott, hogy a Partizánnak nincs NMHH-regisztrációja. A csatorna megküldte a regisztrációt igazoló dokumentumot, de a Partizán közlése szerint ekkor azt az indoklást kapták, hogy a csatorna az NMHH oldalán nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a Partizán oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A csatorna szerint ezek korábban nem merültek fel az akkreditációval kapcsolatban, és vitatják, hogy a nyilvántartási kategória alapján ne minősülnének sajtóterméknek.

Magyar Péter erre úgy reagált, hogy nem ért egyet a Partizán kitiltásával, majd emlékeztetett, hogy az Országgyűlés önálló hatalmi ág, így szerinte a parlamenti sajtóbeléptetés kérdésében sem ő, sem a kormánya nem illetékes. 

Az ügy pikantériája, hogy éppen a Partizán volt az, ahol elindult Magyar Péter politikai pályafutása, amikor a kegyelmi botrány kellős közepén interjút adott Gulyás Mártonnak.

Emlékezetes, hogy akkor Magyar még kérdésre válaszolva arról értekezett, hogy esze ágában sincs politikai pályára lépni, azonban rövid időn belül meggondolta magát és március 15-én politikai rendezvényt tartott, ahol elindította a saját mozgalmát is.

Hónapok óta nem kérdezhetünk a miniszterelnöktől

Tulajdonképpen a baráti sajtó azt kapja jutalmul Magyar Pétertől, amit az ellenzéki média büntetésül. A miniszterelnök rendre durva hangnemben, személyeskedve válaszol a kormánykritikus média kérdéseire, ha egyáltalán lehetőséget kapnak a kérdezésre.

Lapunk utoljára júniusban tudott kérdést feltenni Magyar Péternek egy kormányzati tájékoztatón, de hónapok óta nem jutott szóhoz a Hír TV sem.

Emlékezetes volt, amikor augusztusban a csatorna riporterének egy kérdésén a miniszterelnök annyira feldühítette magát, hogy belengette: legközelebb nem adnak nekik szót, vagy be sem engedik őket.

Megjegyzendő, hogy az utóbbi hónapokban egyre ritkábban tartottak kormányzati tájékoztatókat, ha pedig mégis kiálltak a sajtó elé a kormány képviselői, akkor rendkívül rövid időt biztosítottak a sajtó kérdéseire. Így jellemzően csak néhány kormánypárti szerkesztőségnek van lehetősége arra, hogy kérdezzen.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar Péterhír tvminiszterelnöksajtótelex444Szóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Bayer Zsolt avatarja

Mi nem felejtjük. És ne felejtsük azt sem, ami ma történik. Hiszen mindezzel még nekünk lesz dolgunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu