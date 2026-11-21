Tompos Kátya emléke tovább él a színpadon

A Centrál Színház előadásának történetében különleges helyet foglal el Tompos Kátya, aki Eliza Doolittle szerepében is bizonyította sokoldalú tehetségét. A 2024 májusában, negyvenegy éves korában elhunyt művész a magyar színházi és zenei élet egyik különleges egyénisége volt. Színészként, énekesként és filmszerepeiben egyaránt jelentős közönségsikereket ért el. Játékát természetesség, érzékenység és sajátos humor jellemezte. Eliza szerepe különösen összetett feladatot jelent egy színésznő számára. A karakternek egyszerre kell megmutatnia a kezdetben nyers modorú, kiszolgáltatott virágáruslányt és azt a nőt, aki az előadás végére már képes kiállni önmagáért. A szerep ráadásul komoly énekesi felkészültséget is kíván, hiszen a zenés jeleneteknek a karakter fejlődését is érzékeltetniük kell.

Tompos Kátya színpadi pályáján a prózai és zenés szerepek egyaránt fontosak voltak. A My Fair Lady így jól illeszkedett ahhoz a sokoldalú művészi világhoz, amelyet a közönség megismert és megszeretett.

A jubileum alkalmából készült beszélgetésben Balla Eszter is felidézi egykori kolléganőjét. A színház ezzel a gesztussal a produkció történetének azt az időszakát is előtérbe helyezi, amely Tompos Kátya alakításához kötődik.

Balla Eszter viszi tovább Eliza történetét

A Centrál Színház jelenlegi előadásában Balla Eszter alakítja Eliza Doolittle-t, Henry Higgins professzor szerepében pedig Alföldi Róbert látható. Pickering ezredest Marton Róbert, Alfred Doolittle-t Magyar Attila formálja meg. Balla Eszter számára Eliza karaktere különleges színészi lehetőséget kínál. A történet során a főhősnő viselkedése, beszédmódja és társadalmi helyzete is megváltozik, ám mindeközben meg kell őriznie saját egyéniségét.

A musical egyik legérdekesebb kérdése éppen az, hogy Eliza átalakulása valóban Higgins professzor sikere-e, vagy sokkal inkább a lány saját akaratának és kitartásának eredménye.

A darab ebben a tekintetben ma is többféle értelmezésre ad lehetőséget. Miközben a közönség a jól ismert dallamokat és a humoros helyzeteket élvezheti, a történet arról is szól, milyen nehéz kitörni a mások által kijelölt szerepekből. A Centrál Színház előadásismertetője szerint a produkció klasszikus látványvilággal, nagyzenekari hangzással és szenvedélyes színészi játékkal idézi meg a musical világát.