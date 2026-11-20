Egyedül az adószabályok hatékonyságával kapcsolatos időközi jelentés hibádzik még Brüsszel szerint —az is csak részlegesen.

Nézzük meg majd az év végén!

Ugyanakkor mindez nem változtat azon — hiába ismételgeti rendszeresen, májusi brüsszeli útja óta Magyar Péter kormányfő —, hogy a pénzek csak az év utolsó napjáig érkezhetnek meg egészében, mégpedig csak ideális esetben.

A bizottság 2026. december 31-ig teljesíti az összes olyan kifizetést, amelyet jóváhagytak

— tette világossá lapunk kérdésére a brüsszeli szóvivői iroda már hónapokkal ezelőtt.

Ugyanis, mint írtuk, a brüsszeli zsargonban Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek, RRF-nek nevezett mechanizmus így működik: