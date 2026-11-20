Egyedül az adószabályok hatékonyságával kapcsolatos időközi jelentés hibádzik még Brüsszel szerint —az is csak részlegesen.
Nézzük meg majd az év végén!
Ugyanakkor mindez nem változtat azon — hiába ismételgeti rendszeresen, májusi brüsszeli útja óta Magyar Péter kormányfő —, hogy a pénzek csak az év utolsó napjáig érkezhetnek meg egészében, mégpedig csak ideális esetben.
A bizottság 2026. december 31-ig teljesíti az összes olyan kifizetést, amelyet jóváhagytak
— tette világossá lapunk kérdésére a brüsszeli szóvivői iroda már hónapokkal ezelőtt.
Ugyanis, mint írtuk, a brüsszeli zsargonban Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek, RRF-nek nevezett mechanizmus így működik:
- A reformok és beruházások végrehajtása: A tagállamoknak először a gyakorlatban kell végrehajtaniuk a vállalt reformokat. Az Európai Bizottság lapunknak küldött válaszában kiemelte: a tagállamoknak, köztük Magyarországnak is, augusztus 31-ig kellett befejezniük minden reformjukat és beruházásukat.
- A végső kifizetési kérelem benyújtása: Miután a határidő lejárt, a kormányoknak össze kell gyűjteniük az összes igazoló dokumentumot, számlát, törvénymódosítást és bizonyítékot. Ezt egy hivatalos csomagban, a végső kifizetési kérelem formájában kellett benyújtaniuk a bizottságnak 2026. szeptember 30-ig.
- Az Európai Bizottság hivatalos értékelése: A kérelem beérkezése után indul el Brüsszel saját órája. A szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe. Most tarthatunk nagyjából itt.
- Tényleges kifizetés: Csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés – és a tagállamok pénzügyminisztereiből álló uniós tanács jóváhagyása – után indulhat meg az utalás. Fennakadások esetén csak később.