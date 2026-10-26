Ez az Európai Ügyészség legnagyobb csapdája, könnyen káosz lehet a dologból Magyarországon

Az uniós intézményrendszer próbálkozása a határkörei bővítésére, a szuverén nemzeti jogkörök elvonása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás komoly bizonytalanságot és káoszt okozhat az igazságszolgáltatásban – mutatott rá lapunknak adott interjújában Dömötör Csaba. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője szerint az Orbán-kormányok és az uniós intézmények közötti viták hátterében mindig a tagállami jogkörök megvédése állt, a jelenlegi brüsszeli centralizációs törekvések pedig egyértelműen a szuverenitás feladását követelik meg.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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