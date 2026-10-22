Így tüntetnék el a gazdák pénzét a brüsszeli kalapban – Deutsch Tamás az uniós költségvetési vitáról beszélt lapunknak + videó

Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottság bárkivel szemben, bármikor és bármiféle indoklás nélkül visszatarthatná a forrásokat. A tortán a hab pedig az lenne, hogy gyakorlatilag uniós adókat akarnak bevezetni, amelyek rendkívül komoly terheket jelentenek az európai családoknak, és a meglévő tagállami adóbevételeket egyszerűen elvennék a nemzetállamoktól, hogy odaadják az európai bürokráciának.
A brüsszeli működési mechanizmusról szólva Deutsch Tamás megjegyezte, hogy az még mindig idézi a múlt örökségét:
A kommunizmusra mondták, hogy ez az a politikai rendszer, ami azoknak a problémáknak a megoldására is alkalmatlan, amelyek csak azért állnak elő, mert a kommunista rendszer működik. Az az igazság, hogy a viccelődés leghalványabb szándéka nélkül is ma már azt kell mondani, hogy a brüsszeli bürokrácia úgy működik, hogy már azoknak a problémáknak a megoldására is képtelen, amely problémák csak azért állnak elő, mert a brüsszeli bürokrácia úgy működik, ahogy működik.