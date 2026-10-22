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Így tüntetnék el a gazdák pénzét a brüsszeli kalapban – Deutsch Tamás az uniós költségvetési vitáról beszélt lapunknak + videó

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Az EU-ban megállt az idő, vagy legalábbis a józan ész, miközben az Európai Bizottság éppen a kontinens gazdasági kivégzését tervezi, erről beszélt lapunknak Deutsch Tamás. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője és delegációvezetője a strasbourgi plenáris ülés szünetében azt mondta, a fősodor a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat átpakolnák egyetlen átláthatatlan zsákba, hogy a kellemetlen valóságot a szőnyeg alá rejtsék. Mindezt tetézik a Tisza-kormány „teszetosza tánclépései”, így a Patriótáknak egyedül kell tartaniuk a frontot a brüsszeli szélviharban.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 22. 14:45
Európa-szerte lázadnak a gazdák, mert az EU vezetése egyre nehezebb helyzetbe kényszeríti az agrárszektort
Európa-szerte lázadnak a gazdák, mert az EU vezetése egyre nehezebb helyzetbe kényszeríti az agrárszektort Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP

Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottság bárkivel szemben, bármikor és bármiféle indoklás nélkül visszatarthatná a forrásokat. A tortán a hab pedig az lenne, hogy gyakorlatilag uniós adókat akarnak bevezetni, amelyek rendkívül komoly terheket jelentenek az európai családoknak, és a meglévő tagállami adóbevételeket egyszerűen elvennék a nemzetállamoktól, hogy odaadják az európai bürokráciának.

A brüsszeli működési mechanizmusról szólva Deutsch Tamás megjegyezte, hogy az még mindig idézi a múlt örökségét:

A kommunizmusra mondták, hogy ez az a politikai rendszer, ami azoknak a problémáknak a megoldására is alkalmatlan, amelyek csak azért állnak elő, mert a kommunista rendszer működik. Az az igazság, hogy a viccelődés leghalványabb szándéka nélkül is ma már azt kell mondani, hogy a brüsszeli bürokrácia úgy működik, hogy már azoknak a problémáknak a megoldására is képtelen, amely problémák csak azért állnak elő, mert a brüsszeli bürokrácia úgy működik, ahogy működik.

Magyar Péter és a Tisza Párt asszisztál Ukrajna végtelen támogatásához (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Magyar Péter és a Tisza Párt asszisztál Ukrajna végtelen támogatásához (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Ömlik az európaiak pénze Ukrajnába és a háborúba

Az uniós költségvetési vitát csak fokozza, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menetrendszerűen adja le a sokszáz milliárdos támogatási rendeléseit. A matek vége Deutsch Tamás szerint az, hogy az európai és a magyar gazdáknak már csak a morzsák morzsája jutna: a mostanra 1850 milliárd euróra lecsökkenteni javasolt keretből kellene kifizetni az eddig felvett közös uniós hitelek törlesztését, valamint ebből az összegből kapna Ukrajna is egy 300-400 milliárd eurós szeletet. 

A képviselő számításai szerint így az európai országokhoz és gazdákhoz jutó tényleges pénz végül a mostani hétéves ciklus 1250 milliárdos szintje alá is bezuhanhat, ami katasztrofális csapás lenne.

Ebben a válságos helyzetben a képviselő szerint a hazai kormányzás is átalakult, de nem a hatékonyság irányába: a Tisza-kormány tagjai a valóságban ott sertepertélnek, ahol a csökkentéseket elfogadhatónak tartják.

Azt mondta, a Tisza-kormány teszetosza tánclépésekkel kozmetikázik, és bár a szokásos Facebook-kormányzás keretében néha dörgedelmes félmondatokat ejtenek el a tiszások, a valóságban nem állnak ki a magyar érdekek mellett. Mivel a Tisza-kormány az új szélirányhoz igazodva 180 fokos fordulatot vett az Európa-politikájában, és mindent alárendel a káros brüsszeli alkalmazkodásnak, a Patrióták kénytelenek átvenni a feladatot – jegyezte meg Deutsch Tamás.

 

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