Így tüntetnék el a gazdák pénzét a brüsszeli kalapban – Deutsch Tamás az uniós költségvetési vitáról beszélt lapunknak + videó

Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottság bárkivel szemben, bármikor és bármiféle indoklás nélkül visszatarthatná a forrásokat. A tortán a hab pedig az lenne, hogy gyakorlatilag uniós adókat akarnak bevezetni, amelyek rendkívül komoly terheket jelentenek az európai családoknak, és a meglévő tagállami adóbevételeket egyszerűen elvennék a nemzetállamoktól, hogy odaadják az európai bürokráciának.

A brüsszeli működési mechanizmusról szólva Deutsch Tamás megjegyezte, hogy az még mindig idézi a múlt örökségét: