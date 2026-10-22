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Megbukott Magyar Péter költségvetési meséje, az EP-ből cáfolták meg a kormányfőt

Megbukott Magyar Péter költségvetési meséje, az EP-ből cáfolták meg a kormányfőt

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Magyar Péter miniszterelnök múlt heti bejelentése szerint a legutóbbi uniós csúcstalálkozón sikerült egymilliárd euróval megemelnie a Magyarországnak szánt uniós forrásokat az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest. Csakhogy ez nem igaz, amire Győri Enikő, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője rá is világított.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 22. 11:11
Fotó: Havran Zoltán
Antonio Costa, President of the European Council, Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and Ursula von der Leyen, President of the European Commission, speak to the press during a joint doorstep statement at the European Council meeting held on 15 and 16 October 2026, in Brussels, Belgium, on 16 October 2026. The joint appearance brings together the leaders of two major European Union institutions and the Ukrainian president in the context of European diplomatic cooperation, security and continued support for Ukraine amid the Russian invasion. Antonio Costa, president du Conseil europeen, Volodymyr Zelensky, president de l Ukraine, et Ursula von der Leyen, presidente de la Commission europeenne, s expriment devant la presse lors d une declaration conjointe au Conseil europeen des 15 et 16 octobre 2026, a Bruxelles, en Belgique, le 16 octobre 2026. Cette intervention commune reunit les dirigeants de deux grandes institutions de l Union europeenne et le president ukrainien dans le contexte de la cooperation diplomatique europeenne, de la securite et de la poursuite du soutien a l Ukraine face a l invasion russe. (Photo by Diego Ravier / Hans Lucas via AFP)
Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

Végül a tárgyalások jogi és intézményi feltételrendszere is komoly vitákat szül, különös tekintettel a jogállamisági és egyéb politikai feltételek alkalmazására. A nettó befizetők szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat és a kifizetések feltételekhez kötését szorgalmazzák a korrupció és az uniós alapelvek megsértése elleni fellépés érdekében. Mivel az uniós költségvetés elfogadásához az Európai Tanácsban minden egyes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, a vétójog megléte miatt a végső kompromisszum elérése rendkívül nehéz. Bármelyik ország képes blokkolni a teljes folyamatot, ha úgy ítéli meg, hogy a nemzeti érdekei vagy a neki szánt források mértéke sérül a háttéralkuk során.

A Patrióták Európáért frakció merőben más irányt lát helyesnek

Az európai vállalkozások az egekbe szökő energiaárak és a szén-dioxid-kvóták miatt a csőd szélén táncolnak, a Patrióták Európáért frakció éppen ezért a lakosságot és a cégeket egyaránt sújtó ETS-rendszer azonnali felülvizsgálatát és befagyasztását követeli. Gál Kinga társfrakcióvezető a minap azt mondta, a most készülő 2027-es költségvetéshez a Patrióták több mint száz módosító indítványt nyújtottak be:

2,5 milliárd euróval növelnék a Közös Agrárpolitikát a fiatal gazdák és a méhészek megsegítésére, miközben megdupláznák az agrár-válségalapot is. Ezzel párhuzamosan 250 millió eurót vonnának el a woke propagandát terjesztő, tagállamokat zsaroló baloldali NGO-któl. 

Gál Kinga megjegyezte, hogy az uniós klímapolitikai kvóták az elmúlt években drasztikusan felemelték a áram árát, miközben a hagyományos agrárágazatok forrásai folyamatosan csökkennek. Ez a nyomás hatalmas gazdatüntetésekhez vezetett, így a Patrióták a bürokratikus zöldprojektek és a brüsszeli apparátus hizlalása helyett a valódi termelőket és a reálgazdaságot támogatnák.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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