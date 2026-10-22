Megbukott Magyar Péter költségvetési meséje, az EP-ből cáfolták meg a kormányfőt

Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

Végül a tárgyalások jogi és intézményi feltételrendszere is komoly vitákat szül, különös tekintettel a jogállamisági és egyéb politikai feltételek alkalmazására. A nettó befizetők szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat és a kifizetések feltételekhez kötését szorgalmazzák a korrupció és az uniós alapelvek megsértése elleni fellépés érdekében. Mivel az uniós költségvetés elfogadásához az Európai Tanácsban minden egyes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, a vétójog megléte miatt a végső kompromisszum elérése rendkívül nehéz. Bármelyik ország képes blokkolni a teljes folyamatot, ha úgy ítéli meg, hogy a nemzeti érdekei vagy a neki szánt források mértéke sérül a háttéralkuk során.

A Patrióták Európáért frakció merőben más irányt lát helyesnek

Az európai vállalkozások az egekbe szökő energiaárak és a szén-dioxid-kvóták miatt a csőd szélén táncolnak, a Patrióták Európáért frakció éppen ezért a lakosságot és a cégeket egyaránt sújtó ETS-rendszer azonnali felülvizsgálatát és befagyasztását követeli. Gál Kinga társfrakcióvezető a minap azt mondta, a most készülő 2027-es költségvetéshez a Patrióták több mint száz módosító indítványt nyújtottak be:

2,5 milliárd euróval növelnék a Közös Agrárpolitikát a fiatal gazdák és a méhészek megsegítésére, miközben megdupláznák az agrár-válségalapot is. Ezzel párhuzamosan 250 millió eurót vonnának el a woke propagandát terjesztő, tagállamokat zsaroló baloldali NGO-któl.

Gál Kinga megjegyezte, hogy az uniós klímapolitikai kvóták az elmúlt években drasztikusan felemelték a áram árát, miközben a hagyományos agrárágazatok forrásai folyamatosan csökkennek. Ez a nyomás hatalmas gazdatüntetésekhez vezetett, így a Patrióták a bürokratikus zöldprojektek és a brüsszeli apparátus hizlalása helyett a valódi termelőket és a reálgazdaságot támogatnák.