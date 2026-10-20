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Merőben más elképzelése van az uniós költségvetésről a Patriótáknak – Gál Kinga pedig vázolta is, mi a megoldás

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A nyugat-európai szélsőbaloldali erőszakhullám, a migrációs krízis elhallgatása, a vállalkozásokat megfojtó bürokrácia és a magyarországi politikai üldözések ellen emelte fel a szavát Gál Kinga Strasbourgban. A Patrióták Európáért EP-frakció első alelnöke rámutatott: miközben az Európai Néppárt (EPP) és a baloldal egymást védelmezi és ideológiai zsarolással torzítja el az EU költségvetését, a valódi problémákról – mint a határvédelem vagy a gazdák támogatása – tudomást sem vesznek. A képviselő szerint tarthatatlan, hogy Brüsszel asszisztál a demokrácia leépítéséhez, ha azt az elvárásaikat kiszolgáló kormányok végzik.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 20. 16:59
Forrás: Facebook/Gál Kinga
Az uniós agrárszektor résztvevői egyre nehezebb helyzetben vannak, a következő hétéves költségvetés tovább rontaná a szektor kilátásait (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)
Az uniós agrárszektor résztvevői egyre nehezebb helyzetben vannak, a következő hétéves költségvetés tovább rontaná a szektor kilátásait (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

Hasonlóan komoly reformokra lenne szükség a mindennapi működésben is, hiszen az európai kkv-szektor jelenleg fuldoklik a brüsszeli szabályozási labirintusban és az olyan adminisztratív kötelezettségek alatt, mint a szigorú fenntarthatósági irányelvek.

Gál Kinga szerint visszás, hogy az Európai Bizottság és az Európai Néppárt most a bürokrácia leépítésének bajnokaiként tetszelegnek, miközben ők maguk építették fel ezt a rendszert. 

Pozitív példaként említette ugyanakkor a patrióta Ondrej Knotek áfacsalások elleni jelentésének elfogadását, amely a becsületes vállalkozások vegzálása nélkül lép fel a csalók ellen. Ez a siker jól mutatja, hogy a jobboldali összefogás képes valós, gyakorlati megoldásokat szállítani az Európai Parlamentben.

Gál Kinga úgy vélte, Magyar Péter Tisza-kormánya az 1950-es évek kommunista korszakának legrosszabb emlékeit idézi (Fotó: Ladóczki Balázs)
Gál Kinga úgy vélte, Magyar Péter Tisza-kormánya az 1950-es évek kommunista korszakának legrosszabb emlékeit idézi (Fotó: Ladóczki Balázs)

Újra politikai foglyok vannak Magyarországon

Sajtótájékoztatója végén a képviselő egy rendkívül súlyos belpolitikai helyzetre hívta fel a figyelmet: az 1956-os forradalom 70. évfordulójának küszöbén Magyarországon ismét politikai foglyok vannak. Gál Kinga kijelentette, hogy az országban egy önkényuralmi rezsim épül ki, ahol a politikai ellenfeleket szisztematikusan ellehetetlenítik.

Visszamenőleges hatályú jogalkotással fosztottak meg ellenzéki politikusokat az indulás jogától, a legnagyobb ellenzéki párt szervereit lefoglalták, és abszurd vádakkal börtönöztek be egy háromgyermekes korábbi államtitkárt is.

A képviselő szerint döbbenetes az a kettős mérce és mély hallgatás, amit az uniós intézmények tanúsítanak. Miközben a korábbi magyar kormányzatot Brüsszel a legkisebb ügyekért is folyamatosan monitorozta és büntette, addig a jelenlegi, brüsszeli fősodorba tagozódó új politikai vezetés durva intézkedéseit az Európai Bizottság és az EP baloldali többsége némán, asszisztálva veszi tudomásul. Leszögezte végül, hogy ez a fajta működés az 1950-es évek kommunista korszakának legrosszabb emlékeit idézi.

Gál KingaPatrióták EurópáértTisza-kormánySzóljon hozzá!

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