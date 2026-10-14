Végleg eltűnhet az uniós pénzek nyoma, ha Ursula von der Leyenék átalakítása révbe ér, az Európai Számvevőszék aggódik

Hogy a brüsszeli tervek mögött meghúzódó veszélyek mennyire valóságosak, azt az Európai Számvevőszék múlt héten közzétett éves jelentése is húsbavágóan bizonyítja. Ahogy arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, az ellenőrök vizsgálata szerint az uniós költségvetésből származó kifizetések során elkövetett hibák és szabálytalanságok aránya már a jelenlegi struktúrában is aggasztó növekedést mutat.

A számvevők becslése alapján a hibákkal érintett tranzakciók értéke tavaly elérte az 5 milliárd eurót. Bár ez az összeg nem minden esetben jelent szándékos korrupciót, egyértelműen jelzi a jogszabálysértő, pontatlan és nem a kijelölt céloknak megfelelő forrásfelhasználást.

A jelentés arra is emlékeztet, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendkívül kitettek a visszaéléseknek. Erre olyan kirívó, megtörtént esetek szolgálnak példaként, mint a görögországi fiktív, nem létező legelőkre felvett agrárpénzek.