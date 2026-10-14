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Végleg eltűnhet az uniós pénzek nyoma, ha Ursula von der Leyenék átalakítása révbe ér, az Európai Számvevőszék aggódik

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Komoly veszélyre figyelmeztet az Európai Számvevőszék elnöke: az Európai Bizottság rugalmasabb költségvetési tervei miatt a jövőben szinte követhetetlenné válhatnak a pénzmozgások, ami jelentősen növeli a korrupció és a csalások kockázatát. A figyelmeztetés időzítése nem véletlen, hiszen az ellenőrző szerv friss éves jelentése szerint már tavaly is drasztikusan, mintegy ötmilliárd euróra nőtt a hibásan vagy szabálytalanul elköltött adófizetői pénzek összege.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 14. 10:35
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas

Hogy a brüsszeli tervek mögött meghúzódó veszélyek mennyire valóságosak, azt az Európai Számvevőszék múlt héten közzétett éves jelentése is húsbavágóan bizonyítja. Ahogy arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, az ellenőrök vizsgálata szerint az uniós költségvetésből származó kifizetések során elkövetett hibák és szabálytalanságok aránya már a jelenlegi struktúrában is aggasztó növekedést mutat. 

A számvevők becslése alapján a hibákkal érintett tranzakciók értéke tavaly elérte az 5 milliárd eurót. Bár ez az összeg nem minden esetben jelent szándékos korrupciót, egyértelműen jelzi a jogszabálysértő, pontatlan és nem a kijelölt céloknak megfelelő forrásfelhasználást.

A jelentés arra is emlékeztet, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendkívül kitettek a visszaéléseknek. Erre olyan kirívó, megtörtént esetek szolgálnak példaként, mint a görögországi fiktív, nem létező legelőkre felvett agrárpénzek.

European Commission President Ursula von der Leyen addresses members of the European Parliament during a plenary session in Strasbourg on October 6, 2026. (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Hibás elképzelések az uniós források kifizetésének átalakítása körül

Az uniós számvevőszék szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a tervezett új rendszer mintájaként a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapot tekintik, amely már eddig is rendkívül átláthatatlannak bizonyult. 

Míg a hagyományos költségvetés esetében a számvevőknek joguk van fizikailag is kiszállni a helyszínre és ellenőrizni egy támogatott farmot vagy projektet, a helyreállítási alapnál az EU mindössze a 100 legnagyobb kedvezményezett listáját teszi közzé évente.

Ez pedig teljesen elrejti a nyilvánosság elől, hogy az európai adófizetők pénze valójában hol és kinél köt ki.

Bár az Európai Bizottság hivatalos nyilatkozatban megvédte a javaslatot, hangsúlyozva, hogy a főbb ellenőrzési elvek megmaradnak, az uniós számvevőszék arra figyelmeztet, hogy ha az új keretrendszer életbe lép, a jövőben még azt az 5 milliárd eurós becsült hibaarányt sem lesznek képesek kiszámítani, mint eddig.

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