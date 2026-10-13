Orbán Balázs Brüsszelben mondta el, hogyan csapta be a választókat a Tisza-kormány

Fotó: Ladóczki Balázs

Bár megígérték, mégsem válaszoltak lapunknak Ursula von der Leyenék

A Magyar Nemzet az elmúlt hetekben többször kereste az Európai Bizottságot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Brüsszelben Ursula von der Leyenék mit gondolnak a Tisza-kormány intézkedéseiről, és azok hogyan egyeztethetők össze a jogállamisági alapvelvekkel?

Az Európai Bizottság csak a sokadik levelünkre volt hajlandó válaszolni, akkor is csupán egy ígéretet kaptunk, hogy két nap múlva válaszolnak a kérdéseinkre. Azóta már lassan két hét is eltelt.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság igyekszik húzni az időt, és nem véleményezi a Tisza-kormány magyarországi jogalkotási módszereit, pedig évek óta olyan éberséggel követték a magyar jogállamisági helyzetet, hogy egy pillanatra sem lankadt a figyelmük. Ki tudja, talán mostanra a végtelenségig kimerültek, vagy elveszítették a szemüvegeiket.