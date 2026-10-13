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Orbán Balázs Brüsszelben mondta el, hogyan csapta be a választókat a Tisza-kormány

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Konferenciát rendezett a Patrióták Európáért uniós frakciója Brüsszelben, ahol a felszólalók az EU-ban és az uniós intézményekben tapasztalható autoriter intézkedésekről beszéltek. Orbán Balázs fideszes európai parlamenti képviselő szerint a hatalomra került Tisza-kormány nemcsak becsapta a választókat, de Brüsszel parancsára intézményeket zár be, ellehetetleníti a politikai ellenfeleit, miközben az Európai Bizottság mély hallgatással fedezi a magyarországi jogállamiságot sárba tipró intézkedéseket. A Magyar Nemzet az elmúlt hetekben többször kereste az Európai Bizottságot ennek kapcsán, de egy be nem váltott ígéretig sikerült eljutnunk.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 13. 14:20
országgyűlés Parlament Magyar Péter Radnai Márk
Fotó: Ladóczki Balázs

Bár megígérték, mégsem válaszoltak lapunknak Ursula von der Leyenék

A Magyar Nemzet az elmúlt hetekben többször kereste az Európai Bizottságot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Brüsszelben Ursula von der Leyenék mit gondolnak a Tisza-kormány intézkedéseiről, és azok hogyan egyeztethetők össze a jogállamisági alapvelvekkel?

Az Európai Bizottság csak a sokadik levelünkre volt hajlandó válaszolni, akkor is csupán egy ígéretet kaptunk, hogy két nap múlva válaszolnak a kérdéseinkre. Azóta már lassan két hét is eltelt.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság igyekszik húzni az időt, és nem véleményezi a Tisza-kormány magyarországi jogalkotási módszereit, pedig évek óta olyan éberséggel követték a magyar jogállamisági helyzetet, hogy egy pillanatra sem lankadt a figyelmük. Ki tudja, talán mostanra a végtelenségig kimerültek, vagy elveszítették a szemüvegeiket.

 

 

Orbán BalázsFideszTisza-kormányEurópai ParlamentSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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