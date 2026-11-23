A KDNP elnöke képtelenségnek nevezte, hogy Seszták Miklósnak köze lenne az erdőben megtalált pénzhez. Felidézte azt is, hogy az ügyben még 2021-ben, az előző kormány idején indult nyomozás. Szerinte nehezen hihető, hogy egy tapasztalt ügyvéd ilyen módon próbálta volna elrejteni a vagyonát.

A Zsolti bácsi-ügyről is megszólalt

Semjén Zsolt a műsorban az úgynevezett Zsolti bácsi-üggyel kapcsolatban is megszólalt. A politikus a magyar politikatörténet egyik legaljasabb összeesküvésének nevezte az őt ért vádakat, és ismételten kijelentette, hogy azoknak egyetlen eleme sem igaz.

Elmondta, hogy a történtek komoly terhet jelentettek számára és családja számára is. Hozzátette: az ügyben jogi lépéseket tett, az őt megvádoló személyek közül pedig többen már bíróság előtt állnak. A KDNP elnöke szerint az eset túlmutat a személyén, hiszen ha egy miniszterrel szemben ilyen állításokat lehet megfogalmazni, akkor bárkivel szemben hasonló eljárás indulhat.

Semjén Zsolt a nemzet- és egyházpolitikában elért eredményei kapcsán úgy fogalmazott, büszke az elmúlt évek munkájára.