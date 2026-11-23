Zsolnay téren is pazar volt a felhozatal Fotó: Virág Judit Galéria Facebook oldala

A Zsolnay-aukciók különleges helyet foglalnak el a galéria tevékenységében: a Virág Judit Galéria a világon egyedüliként szervez rendszeresen kifejezetten a pécsi manufaktúra alkotásaira összpontosító árveréseket. A porcelán- és kerámiaművészet iránti nemzetközi érdeklődés is egyre inkább ráirányítja a figyelmet a Zsolnay-örökségre.

A mostani aukció egyik legnagyobb meglepetését egy domborműves váza okozta, amelyen virágos ágon ülő páva látható.

A műtárgy 1,6 millió forintos kikiáltási árról indult, ám a licitálók egészen 7 millió forintig emelték az értékét.

Egy elefántcsontszínű váza szintén jelentős áremelkedést produkált: egymillió forintos indulóárról 3,2 millió forintig jutott.

A Zsolnay-tételek esetében szinte valamennyi műtárgy gazdára talált, és több alkotás is jóval a kikiáltási ár felett kelt el, ami bizonyítja hogy a magyar iparművészet e remekei továbbra is komoly értéket képviselnek a műtárgypiacon.