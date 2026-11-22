Milorad Dodik fiát jelölték a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöki tisztségére
Igor Dodikot, a boszniai szerb politikai életet több mint három évtizeden át meghatározó Milorad Dodik fiát jelölték vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság új miniszterelnökének – közölte a Klix hírportálra hivatkozva az MTI.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en