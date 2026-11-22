Az AfD vezetője kitoloncolásokat követel

Tino Chrupalla, az AfD társelnöke 2,6 millió külföldi hazatelepítését követeli, akiknek a védelemre vonatkozó indokai már nem állnak fenn – írja a Tichys Einblick német hírportál. Az érintettek elsősorban az ukrán menekültek, valamint a szíriai és afganisztáni menedékkérők lennének.

Chrupalla ezzel a menedékjogi törvény egy olyan következményét hangoztatja, amely nagyrészt eltűnt a németországi politikai vitákból:

bárkinek, aki ideiglenes védelmet kap, elvileg vissza kell térnie származási országába, amint megszűnt a védelemre való igénye. Ellenkező esetben a menekültügyi rendszer egyirányú utcává válik az állandó bevándorlás számára.

A hivatalos adatok ugyanakkor teljes mértékben feltárják az állam kudarcát, írja a lap.

2025-ben mindössze 22 787 embert toloncoltak ki, 2026 közepére körülbelül 259 000 kitoloncolás alá eső külföldi élt Németországban.

Közel 200 000 ember kapott ideiglenes tartózkodási engedélyt, ami azt jelenti, hogy kitoloncolásukat ideiglenesen felfüggesztették.

Bravo! Chrupalla fordert klar millionenfache Remigration! Denn wenn Millionen gegen den Willen des Volks ins Land kommen, dann können Millionen auch gegen ihren Willen wieder gehen. Und bei 2,6 Millionen bleibt es natürlich nicht, denn Remigration ist nicht gleich Abschiebung: eine Umkehrung der Push- und Pull-Faktoren, und Perspektiven vor Ort werden eine Schubumkehr schaffen. Freiwillige Rückkehr heißt das Stichwort. Deutschland wird diese Krise überleben, denn die AfD bleibt Remigrationspartei. — Martin Sellner (@MartinSellner_) November 20, 2026

A szövetségi kormány tisztában van ezekkel az adatokkal, ismeri a sikertelen kitoloncolások okait is, Friedrich Merz kancellár ennek ellenére úgy vélte, hogy fordulatot ígérhet a nyilvánosságnak a migrációs politikában, amelynek eredményei eddig teljesen aránytalanok a probléma mértékéhez képest – jegyzi meg a Tichys Einblick cikkében.