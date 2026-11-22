Schmidt szerint mindez egy olyan politikai rendszer kialakulását jelzi, amelyben az állampolgárok és választott képviselőik egyre inkább passzív szemlélőkké válnak.

A kettős mércét is szóvá tette

A történész a sajtó és a kormánykritikus közélet reakcióit is bírálta. Úgy véli, ha korábban a Fidesz-kormány kezdeményezett volna hasonló házszabály-módosítást, annak egészen más lett volna a visszhangja.

Schmidt szerint ebben az esetben a Telex is más hangvételben számolt volna be a történtekről, és a tervezett változtatás miatt olyan tüntetések kezdődhettek volna, amelyeken diktatúrát kiáltanak.

A történész ironikusan utalt az NKA-támogatásokra is, azt sugallva, hogy a korábban hangosan tiltakozó szereplők egy része most jóval visszafogottabban reagál.

Schmidt Mária: Az ellenzék ne asszisztáljon tovább!

Schmidt Mária bejegyzése végén már nem csupán a házszabály-módosítást bírálta, hanem egyértelmű politikai következtetést is levont.

Szerinte a Tisza és támogatói olyan rendszert alakítanak ki, amelyben a közéleti vita helyét a miniszterelnök állandó szereplése veszi át.

Egy folyamatos, végeláthatatlan, korlátlan, ismétlődő tartalmú monológ passzív közönségévé lettünk silányítva

– írta.

A történész ezért úgy véli, az ellenzéknek nem szabad tovább részt vennie a parlamenti működés fenntartásában, ha az Országgyűlés már nem biztosít valódi lehetőséget a politikai vitára.

Bejegyzését határozott felszólítással zárta: