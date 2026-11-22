A Magosz korábban jelezte, hogy csatlakozik a megmozduláshoz, és részvételre buzdította a magyar gazdákat is. A magyar termelők számára különösen fontos az uniós agrárforrások jövője, hiszen ezek a hazai társfinanszírozással együtt meghatározó szerepet játszanak többek között az öntözésfejlesztés, a technológiai korszerűsítés és az állattartó telepek fejlesztésének finanszírozásában.
Nem enyhül az európai gazdák tiltakozása, a jövő héten Brüsszelben tüntetnek az agrártámogatásokért
Hiába módosította António Costa, az Európai Tanács elnöke a következő hétéves uniós költségvetésre vonatkozó javaslatát, az európai gazdák továbbra is elégedetlenek a közös agrárpolitika (KAP) tervezett finanszírozásával. A Copa–Cogeca érdekképviseleti szervezet számításai szerint még a legkedvezőbb forgatókönyv esetén is közel 15 százalékkal csökkenne az agrárpolitika költségvetése. A tiltakozók november 26-án Brüsszelben vonulnak utcára, a demonstráción a Magosz is részt vesz.
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