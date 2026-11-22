A Magosz korábban jelezte, hogy csatlakozik a megmozduláshoz, és részvételre buzdította a magyar gazdákat is. A magyar termelők számára különösen fontos az uniós agrárforrások jövője, hiszen ezek a hazai társfinanszírozással együtt meghatározó szerepet játszanak többek között az öntözésfejlesztés, a technológiai korszerűsítés és az állattartó telepek fejlesztésének finanszírozásában.