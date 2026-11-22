Az alap bevételi oldalán is tátong egy húszmilliárdos kérdőjel. A népegészségügyi termékadóból 23,6 százalékkal többet, 113,3 milliárd forintot vár a kabinet a 2026-os 91,7 milliárd forint után, amiből 20 milliárd forintot jövő évi adóemelések és szabálymódosítások hoznának. Csakhogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása szerint a pontos szabályok kidolgozása még folyamatban van, így az ÁSZ nem tudta megismerni a norma tartalmi elemeit, és a teljes 20 milliárd forintos többletet bevételi kockázatként könyvelte el.

Eltérő táppénzszámítások a fegyverpénz miatt

Közvetlen túllépési kockázatra bukkant a számvevőszék az Egészségbiztosítási Alap felülről nyitott pénzbeli ellátásainál is. Bár a csecsemőgondozási díj (189,7 milliárd forint), a gyermekgondozási díj (435,1 milliárd forint) és a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (524,5 milliárd forint) előirányzatát elégségesnek ítélték, a táppénznél nem áll össze a matek.

A kormány 286,7 milliárd forintot szán jövőre táppénzre, ami alig 1,8 százalékkal magasabb az idei 281,7 milliárdos módosított előirányzatnál – holott 2026. október végéig már 232,9 milliárd forint elfogyott.

A Pénzügyminisztérium és a NEAK azért az alacsonyabb, eredeti 2026-os előirányzatból indult ki, mert az év elején kifizetett fegyverpénzhez kapcsolódó szolgálati juttatások megemelték az idei pénzbeli ellátásokat, amivel 2027-ben már nem számolnak. Az ÁSZ azonban a historikus adatok alapján kimutatta: a fegyverpénz hatása nem magyarázza teljes egészében az eredeti és a módosított előirányzat közötti 15,1 milliárd forintos eltérést, a bázisban legfeljebb 7 milliárd forintos korrekció lett volna indokolt. A számvevőszék így 2027-re 295,4 milliárd forintos kiadást valószínűsít, és 8,7 milliárd forintos elégségességi kockázatot rögzített a táppénz soron.