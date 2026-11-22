Ezért érthetetlen, kritikán aluli és szégyenteljes minden demokratikus gondolkodású, a többpárti demokrácia írott és íratlan szabályait komolyan vevő magyar ember számára az, amit a parlamenti tudósításokban lát és hall. A miniszterelnöknek nevezett alak egy retardált, hatéves gyerek szellemi színvonalán ordítozik, mutogat, felugrál, és ha szót kap, minden gonoszságát latba véve kéjesen alázza, gyalázza ellenfeleit, gátlás nélkül vádaskodik hamisan és bélyegez meg bárkit arra hivatkozva, hogy bűnös, ha mégsem, akkor cinkos. Mint Varga-Bajusz Veronika, mindenki pszichikai bűnsegéd a szemében, aki merészelt bármilyen szinten is részt venni az elmúlt tizenhat év országépítésében. Mára ez a viselkedés normává vált, amit minden tisztséget betöltő tiszás szolgamód követ. A választópolgárok egy része lelkesen tapsol, a csendes többség pedig elborzadva nézi minden ülésnapon, hogyan verik szét a nemzetét.