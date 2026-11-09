Leszámolás szeretetországban

Magyar Péter közben arról hadovál, hogy nem lehetünk soha többé következmények nélküli ország. Szeretném emlékeztetni, hogy a kifejezést is lopta, mivel azt Fritz Tamás alkalmazta a fennálló viszonyokra még akkor, amikor utoljára globalista balliberális kormány volt hatalmon. Elég visszás most a miniszterelnöknek a szájára venni, amikor azokkal az újkommunistákkal kormányoz, akik a 2010 előtti világ szellemi örökösei, egyikük-másikuk pedig már akkor is aktív tönkretevője volt hazánknak. De legyen úgy, ahogy dr. Unoka akarja. Akkor viszont számoljon vele, hogy az, amit most ő művel, szintén következményekkel jár majd. Az a minimum, hogy a politikai felelősséget neki kell majd vállalnia legelőször. Nem terítheti majd széjjel, mint ahogy most próbálja, hogy a Parlament szavazta meg őt miniszterelnöknek, a képviselőket pedig a nép. Minden megalázott, megsértett, meghurcolt és tönkretett ember sorsáért elsőként neki kell majd vállalnia a felelősséget. És nem lesz elég egy bocsánatkérés.