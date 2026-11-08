Forgószél Tisza módra

Kádár áporodott levegőjű diktatúrája tehát maga volt a Kánaán. Milyen diktatúráról hadovál itt bárki? Az új kánon szerint abban úgyis benne voltunk mindannyian. Hol zsarnokság van: mindenki szem a láncban. Ez az a sora Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versének, amit teljesen félremagyarázva arra használnak fel Magyar Péterék, hogy összekeverjék a diktatúra működtetőinek, haszonélvezőinek sorsát az elnyomott, kisemmizett, megalázott tömegekével. Hagyjuk abba a sérelmi politizálást, szól az újkommunista verdikt a jobboldaliaknak. Ne nyalogassuk a sebeinket, inkább lássuk be, hogy mindenki egy kicsit áldozata, ugyanakkor működtetője is volt annak a rohadt rendszernek. Ezt a belátást nevezik ők gyógyulásnak. A most megteremtett nyilvánossága az ügynökaktáknak ugyanis semmi más célt nem szolgál, mint annak bizonyítását, hogy a patrióta, jobboldali politikai közösség ugyanúgy hordozza a kommunista múlt dögletes fertőzését, mint a másik oldal, legfeljebb utóbbiak jobban profitáltak belőle. Világos, hogy a névsor hiányos.

Az is tudható, hogy nem tudható meg belőle, ki állt ellen a beszervezésnek, kit zsaroltak, ki volt lelkes spicli. Nem szabad ezeket összemosni, mondja cinikusan Magyar Péter, és ezzel a laza mozdulattal össze is mosta minden érintett felelősségét. Amiből fájó módon maradnak ki mindazok, akiket valóban meg kellene nevezni. A hálózat létrehozói, működtetői, a jelentések megrendelői, a tartótisztek és a megtorlások irányítói, velük kellett volna kezdeni. Így az egész csak manipulációra, lejáratásra alkalmas, ami még súlyosabbá teszi a beteg magyar társadalom állapotát, ahelyett, hogy meggyógyítaná.

Forgószél ez is, csak most nem tankokkal, hanem aktákkal. Zajlik az ellenforradalom.