Gender és fölszabadulás

Hogy mit jelent a pénzfölszabadulás, nem teljesen tiszta. Hiszen eddig úgy tudtuk, az Övcsatos már vagy tucatszor hazahozta a magyarok pénzét, billentős kocsival, abban fürdünk azóta is. És e tucatnyi hazaszállítmányozást vagy harmincszor be is jelentették. Hol Petkó, hol a vasútmodellekkel játszadozó Dávid gyerek, hol a germán szélkerékügyi Pista miniszter. Miért kellene hát fölszabadítani, ami már állítólag itt van? Talán mert nincs itt? Az lehetetlen! Miért hazudnának nekünk?

Márpedig nagyon úgy fest, hogy mindenkit madárnak néznek – leginkább persze azokat, akik bedőltek ennek a fekete öves uszítóbajnoknak, ennek a narcisztikus unokázós csalónak. Az átverteknek lassú és keserves lesz az ébredés. Fájni fog. A többség nehezen ismeri be, hogy tévedett. Azt se lesz könnyű belátni, hogy egy megveszekedett, gátlástalan őrültet szabadítottak rá a hazánkra. Aki pár hónap alatt „naprendszere csillagától” odáig jutott, hogy e csillagot le kell sittelni. A gyermekeink tudathorizontját pedig drag queenekkel kell tágítgatni. Remélem, Nagy Ervin kultuszállamtitkár úr csókos cimborájának, Lakatos Márknak is jut majd szerep a genderfölvilágosításban. Mesélhetne például a sportcipőkről.