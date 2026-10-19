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Gender és fölszabadulás

Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

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Pilhál Tamás
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2026. 10. 19. 5:40
Fotó: LENIN NOLLY
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Hogy mit jelent a pénzfölszabadulás, nem teljesen tiszta. Hiszen eddig úgy tudtuk, az Övcsatos már vagy tucatszor hazahozta a magyarok pénzét, billentős kocsival, abban fürdünk azóta is. És e tucatnyi hazaszállítmányozást vagy harmincszor be is jelentették. Hol Petkó, hol a vasútmodellekkel játszadozó Dávid gyerek, hol a germán szélkerékügyi Pista miniszter. Miért kellene hát fölszabadítani, ami már állítólag itt van? Talán mert nincs itt? Az lehetetlen! Miért hazudnának nekünk?

Márpedig nagyon úgy fest, hogy mindenkit madárnak néznek – leginkább persze azokat, akik bedőltek ennek a fekete öves uszítóbajnoknak, ennek a narcisztikus unokázós csalónak. Az átverteknek lassú és keserves lesz az ébredés. Fájni fog. A többség nehezen ismeri be, hogy tévedett. Azt se lesz könnyű belátni, hogy egy megveszekedett, gátlástalan őrültet szabadítottak rá a hazánkra. Aki pár hónap alatt „naprendszere csillagától” odáig jutott, hogy e csillagot le kell sittelni. A gyermekeink tudathorizontját pedig drag queenekkel kell tágítgatni. Remélem, Nagy Ervin kultuszállamtitkár úr csókos cimborájának, Lakatos Márknak is jut majd szerep a genderfölvilágosításban. Mesélhetne például a sportcipőkről.

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Pilhál György
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Nem klubkérdés

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Csak szólok, ha már a tanácsadók elmulasztották: túl nagy falat lesz a Ferencváros.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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