Schmidt Mária egy valamiben egyetért Magyar Péterrel
Velkey György László a közmédia függetlenségét méltatta első Kossuth rádióban adott interjúját követően, amelyben folyamatosan papírok segítségével válaszolt. Schmidt Mária csak arra volt kíváncsi, hogyan landolhattak a „szabad és független közmédia” kérdései a külügyminiszterhelyettesnél.
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