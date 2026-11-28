A merénylet után a krakkói idegenforgalmi ágazat szereplői attól tartottak, hogy a külföldi turisták tömegesen mondják le az év végi utazásaikat, ezért a városvezetés kiemelt célként kezelte a belváros látható és gyorsan reagáló védelmét. A krakkói Fő téren megnyílt adventi vásár a tervek szerint január 6-ig várja a látogatókat.