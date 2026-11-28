A merénylet után a krakkói idegenforgalmi ágazat szereplői attól tartottak, hogy a külföldi turisták tömegesen mondják le az év végi utazásaikat, ezért a városvezetés kiemelt célként kezelte a belváros látható és gyorsan reagáló védelmét. A krakkói Fő téren megnyílt adventi vásár a tervek szerint január 6-ig várja a látogatókat.
Három héttel a vérengzés után betonakadályokkal és orvosi ponttal nyitott meg a krakkói karácsonyi vásár
Három héttel azután, hogy egy fegyveres támadó autóval behajtott a krakkói Fő térre és hat embert agyonlőtt, szigorú biztonsági intézkedések mellett indult el a város hagyományos karácsonyi vására. A bekötőutakat 25 betonakadállyal zárták le, a tömegben egyenruhás és civil ruhás rendőrök is járőröznek, a Posztócsarnokban pedig állandó egészségügyi ügyeletet állítottak fel
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