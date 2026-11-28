A bírálók különösen éles ellentmondást láttak a retorika és a valóság között: rámutattak, hogy miközben Kushner Putyin önuralmáról és a tárgyalási készségről beszélt, a háború hagyományos csapásai továbbra is emberéleteket követelnek Ukrajnában.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Kushner olyan vitatott állításokat is felelevenített a tárgyalások korábbi elakadásával kapcsolatban, amelyekkel szemben még amerikai hírszerzési értékelések és maga Donald Trump is fenntartásokat fogalmazott meg.

Üzleti diplomácia vagy túl nagy engedmény?

Egyesek szerint viszont Kushner a tőle megszokott, tranzakciós és pragmatikusan tárgyaló szemléletet viszi be a külpolitikába. E nézőpont szerint a tárgyalópartner felkészültségének elismerése önmagában még nem jelent erkölcsi jóváhagyást, és a közvetlen csatornák fenntartása a megegyezés része lehet.

Ugyanakkor a legtöbb európai és ukrán reagálás éppen azt hangsúlyozza, hogy egy ilyen kényes diplomáciai helyzetben a szavaknak óriási súlya van. Amikor egy amerikai tárgyaló elismerően beszél egy háborút indító vezetőről, miközben az európai szövetségesek szerepét kritikusabban keretezi, az azonnal bizalmi feszültséget szít a szövetségesek között.