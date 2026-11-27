Alekszandar Vucsics, a korábbi államfő

Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU

Szinte biztos nem lesz költségvetés

Oliver Toszkovics, a kormányzó párt parlamenti képviselője szerint a „kormány gerince” már megvan, a minisztériumok száma csökkenni fog, de nem akarnak sietni a kormányalakítással, inkább óvatosan megvizsgálnak minden döntést. Az alkotmány értelmében a győztes pártnak február 15-éig van lehetősége kormányt alakítani, ellenkező esetben új választást írnak ki.

December 20-án jár le a határidő, ameddig el kell fogadni a jövő évi költségvetést, ez szinte kizárt a jelenlegi helyzetben.

Ha így lesz, az ország ideiglenes finanszírozásba kezd, amely optimista szakértők szerint még mindig jobb megoldás, mint egy sebtében összecsapott költségvetés elfogadása, amelyet utólag kell korrigálni.