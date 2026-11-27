

A közösségi oldalon közzétett dokumentumok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a jegyzék nem valamennyi, a történelmi Magyarország területén található vagyontárgyat sorolja fel, hanem kifejezetten azokat, amelyeket a magyar állam saját vagyonaként tartott számon. Ez a különbség a nagyváradi premontrei rend tulajdonjogi vitájában is lényeges lehet.

A nagyváradi premontrei iskola nem szerepel a magyar állami vagyonjegyzékben

A dokumentum 247. oldalától a Romániához került állami középiskolák ingatlanjait veszi számba. A felsorolásban szerepel a nagyváradi főreáliskola is, amelynek ingatlanértékét 1 millió 38 ezer 110 aranykoronában állapították meg. Ez azonban nem azonos a premontrei gimnáziummal: a főreáliskola különálló állami intézmény volt, amelynek épülete 1895–96-ban készült el a Körös partján, és ma az Emanuil Gojdu Nemzeti Kollégiumnak ad otthont.

A premontrei gimnázium (ma Mihai Eminescuról van elnevezve) viszont nem szerepel a magyar állami középiskolák ingatlanjainak felsorolásában. Az ezt követő oldalakon az állami iskolák ingóságait is összeírták: ezek értéke 2 millió 186 ezer 269 aranykorona volt. Az ingatlanok és ingóságok együttes értéke meghaladta a 12,7 millió aranykoronát.

A Facebook-oldal által közölt érvelés szerint a premontrei gimnáziumot és a hozzá tartozó területeket a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság saját vagyonából építette és tartotta fenn, az ingatlan-nyilvántartásban pedig a prépostság szerepelt tulajdonosként.

A szóban forgó közösségi portál álláspontja szerint az épület azért nem került be az állami vagyonjegyzékbe, mert nem a magyar állam, hanem az egyházi jogi személy tulajdonában állt.

A hatalmas premontrei isoklakomplexum, rendház és templom akár Budapesten is állhatott volna Forrás: Balázs D. Attila gyűjteménye



A közzétett iratok között különösen érdekes a 250–251. oldal is, amely az egyházi és más nem állami fenntartású iskolák építéséhez nyújtott kölcsönöket sorolja fel. A magyar állam több felekezeti intézmény építkezéséhez biztosított támogatást, illetve vállalta bizonyos építési kölcsönök visszafizetését. A felsorolásban katolikus, református, evangélikus és unitárius iskolák is megtalálhatók.

Az állami kölcsönök teljes összege 15 millió 207 ezer 901 papírkorona volt, ami 5 millió 261 ezer 934 aranykoronának felelt meg. A premontrei gimnázium azonban ebben a kimutatásban sem szerepel. Az oldal ebből arra következtet, hogy az épület nemcsak az állami vagyonjegyzékből hiányzott, hanem a magyar állam által visszafizetendő építési kölcsönök között sem tartották nyilván. Érvelésük szerint mindez azt támasztja alá, hogy a gimnázium nem állami beruházásként, hanem a prépostság saját vagyonából jött létre.



Más erdélyi egyházi ingatlanok ügyében is jelentős lehet

A dokumentumok jelentősége azonban túlmutathat a nagyváradi premontrei rend ügyén. Az 1922-es kimutatás ugyanis más erdélyi egyházi és intézményi ingatlanok tulajdonjogi vizsgálatakor is fontos történeti forrás lehet. Segíthet annak tisztázásában, hogy egy adott épületet a magyar állam saját tulajdonaként tartott-e számon, vagy valamely egyházi, illetve önálló intézményi jogalany vagyonához tartozott.

Ez különösen az egykori felekezeti iskolák és más egyházi intézmények esetében lehet lényeges. Az, hogy a magyar állam egy iskola építését pénzügyileg támogatta, vagy annak kölcsönét magára vállalta, önmagában még nem jelenti azt, hogy az ingatlan állami tulajdonban állt.

A támogatás és a tulajdonjog két külön kérdés.



A romániai ingatlan-visszaszolgáltatási eljárásokban éppen az egykori tulajdonos személye, valamint az egyházi szervezet és az általa fenntartott intézmény közötti jogi kapcsolat bizonyítása jelenthet komoly nehézséget. Ezt mutatja a román legfelsőbb bíróság 2023. november 13-i, kötelező érvényű jogegységi határozata is. A döntés szerint az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó szabályok főszabály szerint az egyházak szervezeti egységeinek vagyonára vonatkoznak, nem pedig azokra a különálló intézményekre, amelyek önálló tulajdonosként szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban. Ha viszont az egyház azt állítja, hogy a telekkönyvben feltüntetett iskola valójában annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége volt, ezt közvetlen bizonyítékokkal kell alátámasztania.

