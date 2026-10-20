Ma tárgyalják a nagy port kavart premontrei ügyet Szatmárnémetiben



Ortodox–premontrei kettős mérce



A helyzet pikantériájához hozzátartozik, hogy mindeközben Florin Birta nagyváradi polgármester és a városháza több mint ötven munkatársa önkéntes munkával segítette a Bihar megyei Vaskohszohodol (Izbuc) ortodox kolostorát, ahol az intézmény vezetőjét is elismerésben részesítették még június 6-án.

Ezzel szemben ugyanez a társaság nem sokkal ezelőtt, május 27-én hajnalban, rendőri biztosítás mellett bontotta meg a csaknem háromszáz éves váradi barokk templom és rendház falát.

A premontreiek szerint a behatolásra azért került sor ezen a módon, hogy az intézkedést végrehajtásként, ne pedig jogellenes behatolásként lehessen feltüntetni, miközben az épületnek hátsó ajtaja és kapuja is volt. Az egyházi autonómia és a vallásszabadság megsértése mellett a román többségű önkormányzat tette súlyos örökségvédelmi kérdéseket is felvet.