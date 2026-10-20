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Ma tárgyalják a nagy port kavart premontrei ügyet Szatmárnémetiben

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Faláttöréssel lakoltatták ki még májusban Fejes Rudolf Anzelm O.Praem premontrei főapátot nagyváradi rendházából. A helyi önkormányzat emberei hajnalban, rendőri jelenlét mellett bontották meg az épület falát, majd elzárták a magyar egyházi vezetőtől a templomhoz tartozó helyiségek zömét. A történtek nemcsak a műemlékvédelem és a vallásszabadság kérdéseit vetették fel, hanem a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság jogállásáról és tulajdonáról évtizedek óta húzódó vita újabb fejezetét is megnyitották. Ma, október 20-án a Szatmárnémeti Törvényszék arról dönthet, hogy az a főapát Európai Unió luxembourgi bíróságához fordul-e az ügyben.

Balázs D. Attila
2026. 10. 20. 11:22
Májusban is tüntettek az apát kilakoltatása ellen Fotó: Havran Zoltán


Ortodox–premontrei kettős mérce


A helyzet pikantériájához hozzátartozik, hogy mindeközben Florin Birta nagyváradi polgármester és a városháza több mint ötven munkatársa önkéntes munkával segítette a Bihar megyei Vaskohszohodol (Izbuc) ortodox kolostorát, ahol az intézmény vezetőjét is elismerésben részesítették még június 6-án. 

Ezzel szemben ugyanez a társaság nem sokkal ezelőtt, május 27-én hajnalban, rendőri biztosítás mellett bontotta meg a csaknem háromszáz éves váradi barokk templom és rendház falát. 

A premontreiek szerint a behatolásra azért került sor ezen a módon, hogy az intézkedést végrehajtásként, ne pedig jogellenes behatolásként lehessen feltüntetni, miközben az épületnek hátsó ajtaja és kapuja is volt. Az egyházi autonómia és a vallásszabadság megsértése mellett a román többségű önkormányzat tette súlyos örökségvédelmi kérdéseket is felvet.

20260514 Románia Nagyvárad Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát, váradhegyfoki prépost-prelátus atyát a román rendőrség kilakoltatással fenyegeti Harmadik alkalommal is eredményes volt a nagyváradi hívek kiállása Fejes Anzelm premontrei apát mellett, ismét sikerült megakadályozniuk a szerzetes jogellenes kilakoltatását. A váradhegyfoki premontrei templomnál összegyűlt tiltakozók élőlánccal, imával és személyes jelenlétükkel álltak ki az apát, valamint a premontrei rend mellett. Fotó: Havran Zoltán HZ MW A képen: Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát
Fejes Rudolf Anzelm Fotó: Havran Zoltán


Víz és mosdó nélkül maradt az apát


Fejes Rudolf Anzelm az intézkedés után két helyiségben maradt, víz és mosdó nélkül. 

Sajtóinformációk szerint ráadásul maga templom léte is veszélybe kerülhet 

azon a Nagyváradon, ahol az állandó jellegű városközponti épületbontások néhány éve a premontreiek per alatt lévő épületeit is érintették. 
A keddi tárgyalás fontos állomása lehet az évtizedek óta húzódó jogvitának. Amennyiben a Szatmárnémeti Törvényszék helyt ad a főapát kérelmének, és az Európai Unió Bíróságához fordul, az uniós jogi kérdések tisztázása új szempontokat adhat az eljárás folytatásához. 

 

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