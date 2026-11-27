„Hogy van képe engem korrupcióval meggyanúsítani?”

Radics Béla felszólalásának második felében személyesen is számon kérte Kőszegi Krisztiánt.

Felidézte, hogy a tiszás politikust meghívta a roma holokauszt áldozatainak emlékére rendezett eseményre, amelyen színházi előadással, zenével és kiállítással emlékeztek meg az áldozatokról.

A fideszes képviselő szerint különösen visszás, hogy Kőszegi ezek után a parlamentben korrupcióval gyanúsította meg.

„Hogy van képe utána itt felállni és engem korrupcióval meggyanúsítani?” – kérdezte indulatosan.

Radics hangsúlyozta, hogy korábban soha nem támadta személyében Kőszegit, és roma honfitársaként nagyobb együttérzést várt volna tőle.

Magyar Pétert és Nagy Ervint is szóba hozta

A fideszes képviselő szerint a Tisza-frakció tagjai azért nem adnak érdemi választ Nagy Ervin ügyében, mert előbb egyeztetniük kell a párt vezetésével.

Radics úgy fogalmazott, hogy amíg Magyar Péter nem tér haza Brüsszelből, addig Nagy Ervin sem fog érdemben megszólalni az ügyben. Szerinte a tiszás politikusok később közösen határozzák majd meg, milyen választ adjanak a támogatásokkal kapcsolatos kérdésekre.

A képviselő felszólalása végén ismét Kőszegi Krisztiánhoz fordult, és arra kérte, hogy politikai vitáik ellenére legalább roma honfitársakként ne támadják egymást ilyen módon.

A pénteki parlamenti vitában egyébként Rétvári Bence és Radics Béla is Nagy Ervin leváltását követelte, Takács Péter pedig az államtitkár támogatási ügyekkel kapcsolatos Messenger-üzeneteinek nyilvánosságra hozatalát sürgette.