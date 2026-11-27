Svédországban szólalt meg a Szeged kirúgott kézilabdaedzője
Ahogyan arról a Magyar Nemzet pénteken kora délután beszámolt, a Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetése menesztette az együttes svéd edzőjét, Michael Apelgrent. A svéd szakember először hazája szövetségének oldalán nyilatkozott. Michael Apelgren nem haragszik, de csalódott. Maradhatott volna a szegediek edzője, de nem akarta folytatni a munkát.
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