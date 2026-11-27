Kubatov Gábor elmondta, miért véli alkotmányellenesnek a róla elnevezett törvényt
A Ferencváros elnöke péntek délután a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben a lex Kubatov néven elhíresült törvény elfogadásával kapcsolatos aggályairól beszélt. Kubatov Gábor szerint az összeférhetetlenségi törvény visszamenőleges hatályát az alkotmánynak nem szabad engedélyeznie.
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