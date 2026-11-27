A BKK korábbi közbeszerzéseinél is feltűnt Tornyai Krisztián

A harmadik megbízott Tornyai Krisztián egyéni vállalkozó, akinek szerződése szintén legfeljebb bruttó 18 millió forintos keretösszeget tartalmaz.

Az ártáblázat szerint az óradíj 32 ezer forint, áfa nélkül. A rendelkezésre állás havi díja 600 ezer forint, amely húsz szakértői órát foglal magában. A szerződés külön kiköti, hogy a fel nem használt órák nem vihetők át a következő hónapra.

Tornyai neve korábbi fővárosi közbeszerzési dokumentumokból is ismerős lehet. A Budapesti Közlekedési Központ több eljárásában kapcsolattartóként szerepelt, egy 2020-as uniós közbeszerzési hirdetményben is feltüntették. A 170 éves a Széchenyi lánchíd című kiadvány pedig Vitézy Dáviddal együtt említi a híd felújításához és a kapcsolódó projektekhez kötődő megrendelői oldalon.

A sikertelen közbeszerzés is jelentős költséget jelenthet

A Kormos Ügyvédi Iroda szerződésének egyik legfigyelemreméltóbb része a sikertelen közbeszerzési eljárások díjazására vonatkozik.

A dokumentum szerint eredménytelen eljárás esetén főszabály szerint a teljes megbízási díj megilleti a tanácsadót. Kivételt jelent a közbeszerzési törvény szerinti eset, amikor egyetlen ajánlat vagy részvételi jelentkezés sem érkezik: ilyenkor a díj fele jár.

A szerződés az ismételten lefolytatott eljárásokra is külön díjszabást tartalmaz. Ha a közbeszerzést lényegében változatlan feltételekkel ismétlik meg, az eredeti díjtábla szerinti összeg 70 százaléka, a második megismétlés esetén pedig 50 százaléka illeti meg a tanácsadót. Amennyiben a kiírás lényegesen megváltozik, mindkét ismételt eljárásnál a teljes díj felszámítható.

Ez azt jelenti, hogy egy teljes díjjal elszámolt eredménytelen eljárás és két, változatlan lényeges feltételekkel megismételt közbeszerzés esetén az alapdíj 220 százalékát is ki lehet fizetni, természetesen a 18 millió forintos szerződéses keret határain belül.

A Borbély Magdolna Ügyvédi Irodával kötött megállapodás másképpen rendelkezik. A díj egyik fele az eljárás megindításakor, a másik fele annak lezárásakor esedékes. Amennyiben a minisztérium végül nem indítja el az előkészített eljárást, vagy visszavonja a már megindított közbeszerzést, a szerződés az igazolt munkamennyiséggel arányos elszámolást ír elő.