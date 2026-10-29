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Tarr Zoltán minisztériuma beismerte, nincs papír a Terror Háza átvilágításáról, szempontrendszert se határoztak meg

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A minisztérium elismerte, hogy nem határozott meg módszertant és szempontrendszert a Terror Háza Múzeum felülvizsgálatához. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére adott válaszból az is kiderült, hogy a vizsgálatról nem készült szerződés, nem állítottak össze listát a kifogásolt kiállítási elemekről, és részjelentés sem született. Mindez azután történt, hogy Tarr Zoltán megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, és elrendelte az intézmény szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát.

Gábor Márton
2026. 10. 29. 13:44
Terror Háza tüntetés Schmidt Mária
Fotó: Mirkó István

A vizsgálat dokumentációjának hiánya újabb kérdéseket vet fel az eljárás átláthatóságával kapcsolatban. Miközben a miniszter a főigazgatói megbízás megszüntetéséről és a múzeum átmeneti bezárásáról is döntött, a tárca mostani válasza szerint nem rögzített előzetes szakmai szempontrendszert a kiállítás felülvizsgálatához, és

 nem készített listát azokról az elemekről sem, amelyekkel kapcsolatban kifogás merült volna fel.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert egy országos jelentőségű történelmi emlékhely kiállításának felülvizsgálatáról van szó. A nyilvánosság számára egyelőre nem világos, milyen konkrét szakmai kifogások indokolták az eljárás megindítását, és milyen előre meghatározott kritériumok alapján értékelik az intézmény munkáját.

A tárca közlése szerint a szakmai áttekintés a tervek alapján 2026 októberének végéig befejeződik. Részjelentés és előzetes szakértői vélemény nem készült, a minisztérium pedig azt ígérte, hogy a végleges jelentést annak elkészülte után nyilvánosságra hozza.

Borítókép: Schmidt Mária történész felszólal a Terror Háza múzeum előtt szervezett tüntetésen (Fotó: Mirkó István)

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