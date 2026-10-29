Tarr Zoltán minisztériuma beismerte, nincs papír a Terror Háza átvilágításáról, szempontrendszert se határoztak meg

A vizsgálat dokumentációjának hiánya újabb kérdéseket vet fel az eljárás átláthatóságával kapcsolatban. Miközben a miniszter a főigazgatói megbízás megszüntetéséről és a múzeum átmeneti bezárásáról is döntött, a tárca mostani válasza szerint nem rögzített előzetes szakmai szempontrendszert a kiállítás felülvizsgálatához, és

nem készített listát azokról az elemekről sem, amelyekkel kapcsolatban kifogás merült volna fel.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert egy országos jelentőségű történelmi emlékhely kiállításának felülvizsgálatáról van szó. A nyilvánosság számára egyelőre nem világos, milyen konkrét szakmai kifogások indokolták az eljárás megindítását, és milyen előre meghatározott kritériumok alapján értékelik az intézmény munkáját.

A tárca közlése szerint a szakmai áttekintés a tervek alapján 2026 októberének végéig befejeződik. Részjelentés és előzetes szakértői vélemény nem készült, a minisztérium pedig azt ígérte, hogy a végleges jelentést annak elkészülte után nyilvánosságra hozza.